Умер Марк Марголис, сыгравший Гектора Саламанку и подаривший свой голос второстепенному персонажу в Manhunt

Легендарный актер Марк Марголис скончался в возрасте 83 лет. Он скончался вчера в одной из нью-йоркских больниц после непродолжительной болезни.
Марк Марголис работал на протяжении десятилетий, впервые появившись в кино в конце 1970-х годов. Однако наибольшую известность ему принесла роль злодея Гектора Саламанки в сериале "Во все тяжкие" с 2009 по 2022 год.
На протяжении многих лет он неоднократно снимался в фильмах Даррена Аронофски, таких как "Лицо со шрамом", "Реквием по мечте", "Черный лебедь". Однако именно одна из его последних ролей стала определяющей в его карьере: он играл патриарха Саламанки на протяжении 13 лет.
Это был не малый подвиг. Роль Гектора Саламанки была невероятно сложной и требовала удивительной многогранности. Появившись на экране пожилым человеком, не способным ни ходить, ни говорить, Марголис, тем не менее, с легкостью изобразил ярость, коварство и ненависть Саламанки к своим соперникам. По мере того как его персонаж развивался во флэшбэках и приквеле "Лучше звоните Солу", Марголису приходилось играть и более молодую версию героя, и босса преступной группировки непосредственно перед сердечным приступом, который лишил его подвижности.
Но в каком бы состоянии ни находился Саламанка, Марголис всегда украшал шоу. Это одни из самых знаковых сцен во вселенной "Во все тяжкие", будь то убийство давнего врага или работа вместе с жестоким племянником, Лало Саламанкой. За роль босса Саламанки Марголис был номинирован на премию "Эмми".
Актер так же подарил свой голос одному из второстепенных персонажей в Manhunt
Печально, хороший актер был.
шо за мудилы минусы всем поставили в комментах ?
Печально. Очень колоритный дядька был.
Недавно начал смотреть сериал "Лучше звоните Солу". Эх, печально, подонка он хорошо сыграл, хотя глаза очень даже добрые, как у дедушки - были.
Саламанки не могут умереть))Я Саламанка ждите в гости)))
Respect
Да помню было такое. Подорвал себя в больничке.