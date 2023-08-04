на главную
об игре
Manhunt 18.11.2003
8.5 662 оценки

Умер Марк Марголис, сыгравший Гектора Саламанку и подаривший свой голос второстепенному персонажу в Manhunt

©
butcher69
Новости

Легендарный актер Марк Марголис скончался в возрасте 83 лет. Он скончался вчера в одной из нью-йоркских больниц после непродолжительной болезни.

Марк Марголис работал на протяжении десятилетий, впервые появившись в кино в конце 1970-х годов. Однако наибольшую известность ему принесла роль злодея Гектора Саламанки в сериале "Во все тяжкие" с 2009 по 2022 год.

На протяжении многих лет он неоднократно снимался в фильмах Даррена Аронофски, таких как "Лицо со шрамом", "Реквием по мечте", "Черный лебедь". Однако именно одна из его последних ролей стала определяющей в его карьере: он играл патриарха Саламанки на протяжении 13 лет.

Это был не малый подвиг. Роль Гектора Саламанки была невероятно сложной и требовала удивительной многогранности. Появившись на экране пожилым человеком, не способным ни ходить, ни говорить, Марголис, тем не менее, с легкостью изобразил ярость, коварство и ненависть Саламанки к своим соперникам. По мере того как его персонаж развивался во флэшбэках и приквеле "Лучше звоните Солу", Марголису приходилось играть и более молодую версию героя, и босса преступной группировки непосредственно перед сердечным приступом, который лишил его подвижности.

Но в каком бы состоянии ни находился Саламанка, Марголис всегда украшал шоу. Это одни из самых знаковых сцен во вселенной "Во все тяжкие", будь то убийство давнего врага или работа вместе с жестоким племянником, Лало Саламанкой. За роль босса Саламанки Марголис был номинирован на премию "Эмми".

Актер так же подарил свой голос одному из второстепенных персонажей в Manhunt

10
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Destroited

Печально, хороший актер был.

4
Eddward West

шо за мудилы минусы всем поставили в комментах ?

2
Кей Овальд

Печально. Очень колоритный дядька был.

1
Real Slim Shady

Недавно начал смотреть сериал "Лучше звоните Солу". Эх, печально, подонка он хорошо сыграл, хотя глаза очень даже добрые, как у дедушки - были.

-1
Andrew Shimansky

Саламанки не могут умереть))Я Саламанка ждите в гости)))

-1
Mad_cloud

Respect

-2
Protocol10

Да помню было такое. Подорвал себя в больничке.

-5