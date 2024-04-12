В сеть утек бета-билд Manhunt 2 для PSP

Уже ставший классикой Manhunt 2 от Rockstar Games вновь дал причины для инфоповода. Некий аноним поделился в сети бета-билдом игры для PSP.

Файлы сборки появились в интернет-архиве. Билд датируется 4 февраля 2007 года – он был сделан за 9 месяцев до релиза игры.

Некоторые пользователи уже запустили сборку и сумели поиграть в раннюю версию стелс-экшена. Посмотреть геймплей и кат-сцены можно в роликах ниже.

Manhunt 2 не снискал такой славы, как предыдущая часть серии. В год выхода игра подверглась критике за слабый сюжет и не самый лучший ИИ противников. Кроме того, в некоторых странах проект сильно зацензурили – например, в Англии.