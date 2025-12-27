ЧАТ ИГРЫ
NieR: Automata 07.03.2017
Экшен, Адвенчура, Слэшер, Постапокалипсис, Научная фантастика
8.7 3 382 оценки

Square Enix готовит "небольшой сюрприз" к 9-й годовщине NieR: Automata

Gruz_ Gruz_

Пока фанаты с нетерпением ждут следующей части франшизы NieR, ее предыдущая часть, NieR: Automata, скоро будет отмечать важную годовщину. В феврале 2026 года игре исполнится 9 лет, и Square Enix не собирается пропустить это событие.

По словам продюсера серий Dragon Quest и NieR Йосуке Сайто, по случаю юбилея запланирован «небольшой сюрприз», о чем он сообщил в интервью изданию 4Gamer.

В следующем году Dragon Quest отмечает 40-летие! Буду очень рад, если все присоединятся к грандиозному празднованию. Что касается 9-й годовщины NieR: Automata, мы тоже готовим «небольшой сюрприз», так что не спешите слишком расстраиваться! Всем счастливого Нового года

NieR: Automata вышла в 2017 году и по-прежнему остается одной из самых увлекательных и захватывающих игр, изданных за последние 10 лет. Игра доступна на PlayStation 4, ПК, Xbox One и Switch.

По состоянию на конец декабря 2024 года, мировые поставки и цифровые продажи составляли более 9 миллионов копий.

Комментарии:  7
Yoshemitsu

Ага. Юбилейная дакимакура.

4
kedmaker

новые трусы

4
Gridon

9 летие празднуют только когда хотят впарить очередной оверпрайс брелок или скин в мобильной помойке вместо нормальной игры. Готовьтесь увидеть анонс музыкальной шкатулки за 500 баксов пока Таро ржет над тем как вы хаваете любой мусор с логотипом

2
XerographicTazan

книги так и не перевели на русский? искал в продаже, только на английском

1
J a r v i s

Ну и что там, очередные фигурки? Понятно что не продолжение, но хотя бы ремастер можно завезти.

1
Pravda_RUB

Ремастер третьего Drakengard бы...ну или Re[in]carnation в формате нормальной ПК игры, а не мобильной дрочильни после отключения серверов которой игра помрёт.

Artyom Ris

Ждем новую картинку..