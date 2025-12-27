Square Enix готовит "небольшой сюрприз" к 9-й годовщине NieR: Automata

Пока фанаты с нетерпением ждут следующей части франшизы NieR, ее предыдущая часть, NieR: Automata, скоро будет отмечать важную годовщину. В феврале 2026 года игре исполнится 9 лет, и Square Enix не собирается пропустить это событие.
По словам продюсера серий Dragon Quest и NieR Йосуке Сайто, по случаю юбилея запланирован «небольшой сюрприз», о чем он сообщил в интервью изданию 4Gamer.
В следующем году Dragon Quest отмечает 40-летие! Буду очень рад, если все присоединятся к грандиозному празднованию. Что касается 9-й годовщины NieR: Automata, мы тоже готовим «небольшой сюрприз», так что не спешите слишком расстраиваться! Всем счастливого Нового года
NieR: Automata вышла в 2017 году и по-прежнему остается одной из самых увлекательных и захватывающих игр, изданных за последние 10 лет. Игра доступна на PlayStation 4, ПК, Xbox One и Switch.
По состоянию на конец декабря 2024 года, мировые поставки и цифровые продажи составляли более 9 миллионов копий.
Ага. Юбилейная дакимакура.
новые трусы
9 летие празднуют только когда хотят впарить очередной оверпрайс брелок или скин в мобильной помойке вместо нормальной игры. Готовьтесь увидеть анонс музыкальной шкатулки за 500 баксов пока Таро ржет над тем как вы хаваете любой мусор с логотипом
книги так и не перевели на русский? искал в продаже, только на английском
Ну и что там, очередные фигурки? Понятно что не продолжение, но хотя бы ремастер можно завезти.
Ремастер третьего Drakengard бы...ну или Re[in]carnation в формате нормальной ПК игры, а не мобильной дрочильни после отключения серверов которой игра помрёт.
Ждем новую картинку..