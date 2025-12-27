Square Enix готовит "небольшой сюрприз" к 9-й годовщине NieR: Automata

Пока фанаты с нетерпением ждут следующей части франшизы NieR, ее предыдущая часть, NieR: Automata, скоро будет отмечать важную годовщину. В феврале 2026 года игре исполнится 9 лет, и Square Enix не собирается пропустить это событие.

По словам продюсера серий Dragon Quest и NieR Йосуке Сайто, по случаю юбилея запланирован «небольшой сюрприз», о чем он сообщил в интервью изданию 4Gamer.

В следующем году Dragon Quest отмечает 40-летие! Буду очень рад, если все присоединятся к грандиозному празднованию. Что касается 9-й годовщины NieR: Automata, мы тоже готовим «небольшой сюрприз», так что не спешите слишком расстраиваться! Всем счастливого Нового года

NieR: Automata вышла в 2017 году и по-прежнему остается одной из самых увлекательных и захватывающих игр, изданных за последние 10 лет. Игра доступна на PlayStation 4, ПК, Xbox One и Switch.

По состоянию на конец декабря 2024 года, мировые поставки и цифровые продажи составляли более 9 миллионов копий.