Manor Lords добавили в списки желаний более 2 миллионов игроков

Hooded Horse сообщила, что Manor Lords, долгожданная историческая градостроительная и стратегическая игра от индивидуального разработчика Slavic Magic, попала в 2 миллиона списков желаний в Steam.
Это важная веха перед выпуском игры в конце апреля и свидетельство того, как разработчик поразил воображение геймеров ярким и детализированным миром Manor Lords, вдохновленным средневековой жизнью 14-го века. Обладая высокой степенью исторической достоверности и путешествием из грязи в князи, где скромная деревня превращается в могущественный феодальный город, Manor Lords сочетает в себе сложные системы городского строительства и запутанные производственные цепочки, которые переходят в тактический боевой уровень в реальном времени, где рабочие также являются воинами.
«Когда мы впервые запустили анонсирующий трейлер в 2020 году, моя девушка сказала, что ожидает, что я получу 7000 списков желаний», — сказал Грег Стычень, разработчик Manor Lords. «Я был более оптимистичен и сказал, что будет больше около 14 000, и это было бы здорово. Достаточно сказать, что я не ожидал, что игра вызовет такой большой интерес и наберет более 2 миллионов.
Надеюсь, это воодушевляет других разработчиков, которые изо всех сил пытаются выпустить свои игры. Я понятия не имел, как игра будет принята и насколько плохи будут у меня дела в маркетинге, но, к счастью, я не разочаровался и продолжил работу».
Manor Lords выйдет в раннем доступе для ПК 26 апреля 2024 года в Steam и GOG, а также будет доступна в первый же день на PC Game Pass через программу Game Preview.
Игра и в правду очень красивая и круто сделана для жанра Стратегия/Строительство. Не помню что было в демо игры с оптимизацией, если с ней не будет проблем больших, игра очень хорошо выстрелит.
пусть не торопятся,чтоб не было 100500 патчей потом
Это что конкурент ANNO?
Нет от слова совсем. Это что-то "свое", в том плане, что система игры обычная для стратегии. Есть карта и территории для захвата. Есть строительство. Есть добыча ресурсов. Казалось бы...
И тут вдруг вид от 3тьего лица твоего Лорда, который ходит по твоей ( своей ) деревне ( городу ) и в демо версии даже можно было зайти в любое здание. Правда внутри было пусто. Бык тащит бревно от пункта А в пункт Б, при этом обратно идет без бревна. Как дома строят, начиная от и заканчивая конечным вариантом постройки. И прочие любопытные мелочи, которые помогают погрузиться в этот мир. Ну и конечно же то, насколько она красивая. И это я только поверхностно поиграл где-то пол часа-час.