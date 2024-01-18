Manor Lords добавили в списки желаний более 2 миллионов игроков

Эта игра даёт вам возможность почувствовать себя самым настоящим средневековым лордом, который должен попытаться превратить свою небольшую деревню в большой и развитый город.

Во время строительства у вас будет полная свобода — размещайте здания, как вам будет угодно. Начать предстоит с центрального рынка, после чего вы должны постепенно расширяться, строя для этого жильё, а также торговые и промышленные районы.

В игре есть большое количество продукции и товаров, которые вы можете использовать для удовлетворения базовых потребностей ваших жителей. При желании можно отправлять свои товары на экспорт — это принесёт вам средства, с помощью которых вы сможете продолжать развивать свой город.

Строительство и торговля — это не единственные вещи, которыми вам предстоит заниматься. Вас окружает огромная территория, где расположены другие поселения, — рано или поздно у вас возникнет конфликт с какими-нибудь лордами.

Обучайте воинов и помните, что при грамотном руководстве даже небольшая армия сможет одолеть превосходящего числом врага.