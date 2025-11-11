Бывший директор Marathon назвал термин "extraction shooter" "тупым" и "неудачным"

Жанр extraction shooter за последние годы стал одним из самых обсуждаемых в игровой индустрии — от Escape from Tarkov до Marathon и ARC Raiders. Однако не всем разработчикам по душе даже само название этого направления.

Бывший директор по управлению продуктом Bungie и один из руководителей проекта Marathon, Крис Сайдс, в недавнем выпуске подкаста Shooter Monthly раскритиковал сам термин, назвав его «ужасным» и «глупым».

«Я ненавижу название жанра extraction shooter. Когда я работал над Marathon, мы вместе с отделом маркетинга отчаянно пытались придумать другое название, потому что “extraction shooter” — это так тупо. Это единственный жанр, где в названии отражён игровой механик», — рассказал Сайдс.

По словам разработчика, использование механики «эвакуации» не делает игру автоматически представителем этого жанра. Он отметил, что такие проекты, как Helldivers 2, содержат схожие элементы, но не попадают под категорию extraction shooter.

Сайдс подчеркнул, что под одним ярлыком оказались слишком разные игры, что создаёт путаницу у игроков:

«Сравнивать ARC Raiders и Escape from Tarkov бессмысленно. Они совершенно разные по структуре и геймплею. Единственное, что их объединяет — это механика выхода с карты».

Он также добавил, что во время работы над Marathon Bungie активно изучала развитие ARC Raiders, называя его «социальным extraction shooter» из-за акцента на взаимодействии игроков, голосовом и контекстном общении.

Сайдс считает, что проблема жанра кроется именно в его нечеткой идентичности:

«Жанр сам не понимает, что он из себя представляет. Игрок не знает, чего ожидать, и это главная его слабость».