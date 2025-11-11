Бывший директор Marathon назвал термин "extraction shooter" "тупым" и "неудачным"

Жанр extraction shooter за последние годы стал одним из самых обсуждаемых в игровой индустрии — от Escape from Tarkov до Marathon и ARC Raiders. Однако не всем разработчикам по душе даже само название этого направления.
Бывший директор по управлению продуктом Bungie и один из руководителей проекта Marathon, Крис Сайдс, в недавнем выпуске подкаста Shooter Monthly раскритиковал сам термин, назвав его «ужасным» и «глупым».
«Я ненавижу название жанра extraction shooter. Когда я работал над Marathon, мы вместе с отделом маркетинга отчаянно пытались придумать другое название, потому что “extraction shooter” — это так тупо. Это единственный жанр, где в названии отражён игровой механик», — рассказал Сайдс.
По словам разработчика, использование механики «эвакуации» не делает игру автоматически представителем этого жанра. Он отметил, что такие проекты, как Helldivers 2, содержат схожие элементы, но не попадают под категорию extraction shooter.
Сайдс подчеркнул, что под одним ярлыком оказались слишком разные игры, что создаёт путаницу у игроков:
«Сравнивать ARC Raiders и Escape from Tarkov бессмысленно. Они совершенно разные по структуре и геймплею. Единственное, что их объединяет — это механика выхода с карты».
Он также добавил, что во время работы над Marathon Bungie активно изучала развитие ARC Raiders, называя его «социальным extraction shooter» из-за акцента на взаимодействии игроков, голосовом и контекстном общении.
Сайдс считает, что проблема жанра кроется именно в его нечеткой идентичности:
«Жанр сам не понимает, что он из себя представляет. Игрок не знает, чего ожидать, и это главная его слабость».
ну и в чем он не прав?
Во многом. Название отражает самую суть игры. Люди как раз таки знают что покупают. И что основа в таких играх это именно задача эвакуироваться, которая осложнена пвп и человеческим фактором.
платформеры, раненганы, слешеры, битемапы, рогалики... не, не слышал?
Сюда же симуляторы, рпг, хороры и пр.
Это не игровые механики.
Это часть их. Как и экстраашен. Эвакуация - это лишь одна из механик. Как и батл роял.
Акцент на эвакуации сделан не случайно. Хелы не попадают туда потому, что сама эвакуация там не такая сложная, если учесть выбор сложности. Т.е. это не краеугольный камень игры. В отличие от игр где есть пвп, ведь в таких играх априори не может быть сложности и весь ваш прогресс может быть обнулен крысой или читаком. Поэтому сделан такой акцент именно на эвакуации, ибо эта часть механики считается в таких играх самой сложной и не поддается балансу как таковому. Ибо есть человеческий фактор.
Про выбор названия жанра ничего не могу сказать, а вот визуальный стиль Marathon действительно тупой и неудачный.
Ну, в арке тоже персы так себе выглядят.
рукалицо
Ну не может ии в склонение. 🤣
механик был на столько неприклонен... да?))
Ну, как минимум эти игры объединяет по мимо эвакуации, что при смерти ты теряешь все, то что выходишь в рейд потом возвращаешься в "хаб". Так тебя так же на выходи палят крысюки. Да вообще в общей своей концепции они очень схожи. Разница в сеттинге и каких то элементах геймплея и придумках разрабов.
Ну мы поглядим как побежит ваш Марафон хваленый, думаю на короткой дистанции отМарафонится XD