Том Хендерсон: после апрельской презентации Marathon начнётся набор на альфа-тестирование

Bungie анонсировала свой PvP-шутер Marathon ещё весной 2023 года, однако до сих пор игру всё ещё нельзя даже попробовать. Впрочем, видимо, дело наконец-то сдвинулось с мёртвой точки.

Том Хендерсон, тот самый инсайдер, который обычно не промахивается со своими сливами, сначала что-то там невнятно намекнул, а потом всё-таки прямо написал, что планирует Bungie после геймплейной демонстрации Marathon. Оказалось, игру сразу после презентации выпускать не будут (некоторые почему-то решили, что будет сразу выход игры). Зато анонсируют закрытую альфу и откроют запись на участие в ней.

К слову, журналист Forbes Пол Тасси добавил, что тестирование будет не для избранных — народу пустят довольно много. Правда, самих тестов придётся ждать какое-то время после апрельской презентации.

Ну а саму геймплейную демонстрацию можно будет глянуть уже 12 апреля в 20:00 по Москве на YouTube, Twitch или TikTok — кому где удобнее.