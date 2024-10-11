Вышел обзорный трейлер Mario & Luigi: Brothership

Nintendo выпустила пятиминутный обзорный трейлер для предстоящей ролевой игры Mario & Luigi: Brothership.

Таинственная сила разделила мир Конкордии на множество разрозненных островов, и теперь Марио и Луиджи должны воссоединить их. Для этого игрокам нужно будет использовать силу братской связи Марио и Луиджи, чтобы преодолевать препятствия. Не забудьте экипировать Battle Plugs для дополнительных способностей, которые могут дать вам стратегические преимущества, например, создание ударной волны для нанесения урона нескольким врагам или гарантированные критические удары по летающим врагам.

Mario & Luigi: Brothership выйдет 7 ноября эксклюзивно для Switch.