NetEase Games официально подтвердила, что Фантастическая четверка станет частью состава героев в Marvel Rivals. Первый трейлер, в котором появятся Нечто, Человек-факел, Мистер Фантастик и Невидимая женщина, будет представлен 6 января.

Главный вопрос — будут ли все четверо героев играбельны? Если да, то появятся ли они одновременно или их выпуск растянут на весь первый сезон? Интерес вызывает и робот H.E.R.B.I.E., возможный помощник команды.

Новая карта, вероятно, перенесет игроков в Нью-Йорк под Кровавой луной с летучими мышами, возможно, вампирами. Season 1, который стартует в январе, продлится три месяца и предложит Battle Pass за $9,99.

Игра доступна на Xbox Series X/S, PS5 и ПК, уже собрав 20 миллионов игроков с момента релиза в прошлом месяце.