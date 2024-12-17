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об игре
Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
6.3 132 оценки

Marvel Rivals привлекла 20 миллионов игроков

monk70
Новости

Marvel Rivals отмечает знаменательную веху, даря игрокам бесплатный косметический спрей в честь 20 миллионов регистраций.

Marvel Rivals стала настоящей сенсацией с момента запуска 5 декабря 2024 года. Игра быстро собрала 10 миллионов игроков всего за 72 часа, привлекая внимание игрового мира. Игроки похвалили яркие визуальные эффекты, динамичный саундтрек и список из 33 персонажей, в который входят любимцы фанатов, такие как Человек-паук, Капитан Америка и Железный человек.

Чтобы отпраздновать пересечение отметки в 20 миллионов игроков, Marvel Rivals выпустила неожиданный подарок — бесплатный косметический спрей с ограниченным сроком действия. Чтобы получить бесплатный спрей, вам нужно всего лишь войти в игру в период с 20 декабря 2024 года по 10 января 2025 года. Скорее всего, он появится в вашей внутриигровой почте, как и награды за опросы игроков.

-5
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
RedDay13

Вот это щедрость.

Лучше бы оптимизацию завезли

-3
Raphtallia

А что не так? Вроде все норм с ней.

0
RedDay13 Raphtallia

Не возможно банально в катку запуститься, а если запустишься, то персонажей не видно будет. +постоянные фризы даже на минималках

-2
Raphtallia RedDay13

Ну не знаю, у меня все норм в игре. Проблем пока не замечала.

0
islamelmurzaev RedDay13

+

0
SSStylish

Поддерживаю. Тоже какие-то непонятные фризы и просадки, хоть у меня и конфиг не самый плохой.

0