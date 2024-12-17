Marvel Rivals привлекла 20 миллионов игроков

Marvel Rivals отмечает знаменательную веху, даря игрокам бесплатный косметический спрей в честь 20 миллионов регистраций.

Marvel Rivals стала настоящей сенсацией с момента запуска 5 декабря 2024 года. Игра быстро собрала 10 миллионов игроков всего за 72 часа, привлекая внимание игрового мира. Игроки похвалили яркие визуальные эффекты, динамичный саундтрек и список из 33 персонажей, в который входят любимцы фанатов, такие как Человек-паук, Капитан Америка и Железный человек.

Чтобы отпраздновать пересечение отметки в 20 миллионов игроков, Marvel Rivals выпустила неожиданный подарок — бесплатный косметический спрей с ограниченным сроком действия. Чтобы получить бесплатный спрей, вам нужно всего лишь войти в игру в период с 20 декабря 2024 года по 10 января 2025 года. Скорее всего, он появится в вашей внутриигровой почте, как и награды за опросы игроков.