NetEase может портировать Marvel Rivals на Switch 2

Поскольку Switch 2 гораздо мощнее своей предшественницы, многие разработчики рассматривают ее с точки зрения создания портов для своих игр.

Так может поступить и NetEase с игрой Marvel Rivals. В интервью Video Gamer директор игры Гуаньюнь Чэнь упомянул о такой возможности. Однако команда, создавшая супергеройских PvP-шутеров, еще не получила от Nintendo девкит консоли Switch 2.

В настоящее время мы находимся в процессе получения комплекта для разработки NS2. Как только он будет у нас, мы все тщательно проанализируем и дадим ответ [достаточно ли мощное оборудование для запуска Marvel Rivals]

Остается набраться терпения, прежде чем мы узнаем, способна ли Nintendo Switch 2 запустить Marvel Rivals.