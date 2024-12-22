Популярный персонаж Marvel Rivals готовится к дебюту в киновселенной Marvel

Сухопутную акулу по имени Джефф собираются отправить прямиком в киновселенную Marvel. На днях Брэд Виндербаум, главный по телевидению и анимации в Marvel, прямо-таки загорелся, рассказывая об этом в подкасте Phase Hero. «Конечно же это случится!» — радостно заявил он, хотя и не стал раскрывать никаких подробностей:

«Вы же знаете, что это случится! Точно случится!» — говорит Виндербаум. «Не скажу когда, не скажу где. Но мы тут все фанаты Джеффа. Боже, как же весело за него играть!»

А если заглянуть в комиксы, то можно найти интересную зацепку. Дело в том, что там Джефф, начавший свой путь как эксперимент МОДОКа, в итоге стал частью команды Мстителей Западного Побережья под руководством Кейт Бишоп. И раз уж в киновселенной Кейт, похоже, движется в сторону Юных Мстителей (особенно после событий «Марвелов»), то, возможно, именно там мы и встретим эту очаровательную сухопутную акулу.

Кстати, в самой игре сейчас можно сыграть в новый режим, где все игроки превращаются в весёлую акулу Джеффа и носятся по карте, замораживая территорию своим ледяным дыханием