Русская озвучка Marvel Rivals: Studii Net выпустила бета-версию мода

Студия Studii Net объявила о выходе бета-версии мода с русской озвучкой для многопользовательского экшена Marvel Rivals. Разработка модификации велась несколько месяцев и наконец стала доступна широкой аудитории после ограниченного тестирования в Telegram-канале разработчиков.

Первые впечатления игроков

Фанаты игры, успевшие опробовать новую версию, делятся своими впечатлениями. Качество звука превзошло все ожидания — многие игроки отмечали, что ожидали услышать более простой и менее профессиональный вариант озвучки, однако результат оказался на удивление высоким.

Игроки особенно хвалят техническую реализацию мода. Особенно высоко оценивается озвучка Енота, которая максимально близка к оригиналу и не вызывает проблем с идентификацией персонажа.

Поддержка сообщества

После публикации первой закрытой бета-версии проект получил широкую поддержку от русскоязычного ютуберского сообщества. Многие блогеры не только положительно отозвались о работе студии, но и предложили сотрудничество. Один из популярных контент-мейкеров поделился своими впечатлениями:

«Ребята, это не реклама, просто я в шоке, что меня смотрят такие талантливые ребята, и просто в стороне это я не могу оставить! Занимаются дубляжем, и в частности про Marvel Rivals! Когда я посмотрел их видео, я был приятно удивлен и захотел показать их вам. Еще раз, это не реклама — если люди стараются и делают все очень вкусно, показать их людям только в кайф!»

Детали и особенности

Обновление контента происходит практически ежедневно — разработчики активно добавляют новые фразы для персонажей, что значительно улучшает игровой процесс. На текущий момент в моде представлено ограниченное количество фраз, однако при поддержке сообщества планируется значительное расширение озвучки.

По неподтвержденным данным, к проекту присоединится известная актриса дубляжа Дарья Фролова, официальный голос Леди Баг в России, которая возьмёт на себя озвучку Галакты. Это значительно повышает ожидания сообщества от качества дубляжа.

Пользователи отмечают, что некоторым персонажам требуется время для привыкания — например, Мун Найт и Железный Человек звучат непривычно, но со временем это проходит. Отдельно стоит отметить работу над голосом Сью Шторм. Фанаты хвалят подбор актрисы дубляжа, хотя высказывают небольшие замечания по эмоциональной составляющей некоторых команд, например, «Исчезните», которая, по мнению игроков, могла бы звучать более выразительно.