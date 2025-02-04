Утечка намекает на новый PvE-режим с боссами в Marvel Rivals

Недавно в сети появились слухи о новом PvE-режиме в Marvel Rivals, и теперь датамайнеры обнаружили дополнительные подробности. Судя по утечкам, режим может называться «Кризис бесконечности», где игроки объединятся против могущественного босса.

В опубликованных материалах видно, как Шторм сражается с огромным существом, похожим на кракена. Фанаты предполагают, что это может быть Шума-Горат, но из-за проблем с авторскими правами он может называться Гигантос. Также есть теория, что это Монстро, упоминаемый в истории Луны Сноу.

Хотя найденная модель босса была взята из Unity Asset Store, датамайнеры также обнаружили следы механик боя, таких как атаки по области. Это может означать, что NetEase действительно разрабатывает PvE-режим, но финальный босс будет другим.

Если этот режим появится, он может добавить разнообразия в Marvel Rivals, сохранив дух игры. Пока же фанаты могут наслаждаться первым сезоном, где уже появились Фантастическая четверка и Дракула.