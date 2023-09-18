Конец "Мстителей": Marvel's Avengers получила крупную скидку перед удалением

Marvel's Avengers получила 90-процентную скидку перед снятием игры с продажи. Разработчики предупредили о запланированном прекращении продаж еще в январе 2023 года.

Marvel's Avengers уберут со всех цифровых платформ 30 сентября. Те, кто приобрел ее раньше, смогут продолжать играть, однако новые пользователи уже не смогут купить супергеройский экшен в цифровом виде. При этом даже после этого игроки сохранят доступ как к синглплееру, так и к мультиплеерным функциям.

До конца текущего месяца Marvel's Avengers можно взять по рекордно низкой цене. В Steam и PS Store проект отдают всего за $3,99 (386 рублей по текущему курсу ЦБ без НДС). В турецком регионе это 24,5 лиры (87 рублей) и 49,9 лиры (179 рублей) соответственно для кажого магазина.

Пока неизвестно, насколько долго продолжат работать серверы проекта. Не исключено, что в ближайшем будущем поддержка онлайна будет также прекращена.