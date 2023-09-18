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Marvel's Avengers 04.09.2020
5.5 531 оценка

Конец "Мстителей": Marvel's Avengers получила крупную скидку перед удалением

dear mum
Новости

Marvel's Avengers получила 90-процентную скидку перед снятием игры с продажи. Разработчики предупредили о запланированном прекращении продаж еще в январе 2023 года.

Marvel's Avengers уберут со всех цифровых платформ 30 сентября. Те, кто приобрел ее раньше, смогут продолжать играть, однако новые пользователи уже не смогут купить супергеройский экшен в цифровом виде. При этом даже после этого игроки сохранят доступ как к синглплееру, так и к мультиплеерным функциям.

До конца текущего месяца Marvel's Avengers можно взять по рекордно низкой цене. В Steam и PS Store проект отдают всего за $3,99 (386 рублей по текущему курсу ЦБ без НДС). В турецком регионе это 24,5 лиры (87 рублей) и 49,9 лиры (179 рублей) соответственно для кажого магазина.

Пока неизвестно, насколько долго продолжат работать серверы проекта. Не исключено, что в ближайшем будущем поддержка онлайна будет также прекращена.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Спасибо не надо, лучше накоплю на BG3 и куплю его.

3
Adbraxas

Помянем F

0
Big and Fat

А там хоть сюжетка есть стоящая?

0
Ethan Hunt

Неа

0
Serpentrage

Да, сюжетка не плохая.

0
barabear

Обычная супергеройская сюжетка под попкорн и пиво, как и в фильмах...

0
GoldenAbbys

я уж сначала подумал конец Мстителям в киновселенной Марвел)

0
Lelik_mc_kawai

фух, во время же я купил игру)

0
СнопакДоминатор

Лучше шаурму куплю.

-4