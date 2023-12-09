Blade от Arkane - это "гибрид иммерсивного одиночного симулятора и всего того, что мы любим"

Вчера, 8 декабря, студия Arkane представила на церемонии The Game Awards 2023 игру Marvel's Blade, которую называют "захватывающим экшеном от третьего лица". И вот директор игры и директор студии Arkane Lyon Динга Бакаба опубликовал следующие два твита, в которых написал:

Большое спасибо, что посмотрели наш анонс! Давайте сделаем однопользовательский гибрид иммерсивного симулятора со всем тем безобразием, которое мы любим! Хорошо, и давайте сделаем игру в стиле Blade, от 3-го лица, в нашей собственной сумасшедшей версии Парижа! И каким-то образом этот лихорадочный сон, черт возьми, происходит?! Это сюрреалистично.



"Я никогда не был так взволнован проектом, и я не плачу, вы плачете.

Бакаба поражён тем, что "игра по мотивам Blade от третьего лица в нашей собственной безумной версии Парижа" от Arkane каким-то образом состоится. Волнение Бакабы на данный момент почти заразительно.

Наверняка фанаты Dishonored и Deathloop воспримут как должное слова о том, что игра по Blade - это "гибрид однопользовательского иммерсивного симулятора со всем тем, что мы любим". Особенно если вспомнить Redfall, можно сказать, что это музыка для ушей. Тем не менее, разработчики из Arkane Lyon после этого анонса на некоторое время замолчали. Бакаба шутит (я надеюсь), что скоро кто-то засунет его и арт-директора Arkane Lyon Себастейна Миттона в коробку, чтобы они замолчали, а затем добавил, что команда "действительно чертовски крута".

Но если вы ждёте новых подробностей или откровений о новой игре Arkane Lyon, увы, пока ничего не выйдет. Из твитов Бакабы становится ясно, что студия не собирается ничего готовить в течение длительного времени, а сам проект явно находится на ранней стадии разработки.

Marvel's Blade - лишь последняя из нескольких грядущих игр Marvel, которые мы с нетерпением ждем, включая Marvel's Wolverine в разработке у Insomniac Games и игру времен Второй мировой войны с участием Капитана Америки и Чёрной Пантеры за авторством Эми Хенниг.