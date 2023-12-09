Blade от Arkane - это "гибрид иммерсивного одиночного симулятора и всего того, что мы любим"

Вчера, 8 декабря, студия Arkane представила на церемонии The Game Awards 2023 игру Marvel's Blade, которую называют "захватывающим экшеном от третьего лица". И вот директор игры и директор студии Arkane Lyon Динга Бакаба опубликовал следующие два твита, в которых написал:
Большое спасибо, что посмотрели наш анонс! Давайте сделаем однопользовательский гибрид иммерсивного симулятора со всем тем безобразием, которое мы любим! Хорошо, и давайте сделаем игру в стиле Blade, от 3-го лица, в нашей собственной сумасшедшей версии Парижа! И каким-то образом этот лихорадочный сон, черт возьми, происходит?! Это сюрреалистично.
"Я никогда не был так взволнован проектом, и я не плачу, вы плачете.
Бакаба поражён тем, что "игра по мотивам Blade от третьего лица в нашей собственной безумной версии Парижа" от Arkane каким-то образом состоится. Волнение Бакабы на данный момент почти заразительно.
Наверняка фанаты Dishonored и Deathloop воспримут как должное слова о том, что игра по Blade - это "гибрид однопользовательского иммерсивного симулятора со всем тем, что мы любим". Особенно если вспомнить Redfall, можно сказать, что это музыка для ушей. Тем не менее, разработчики из Arkane Lyon после этого анонса на некоторое время замолчали. Бакаба шутит (я надеюсь), что скоро кто-то засунет его и арт-директора Arkane Lyon Себастейна Миттона в коробку, чтобы они замолчали, а затем добавил, что команда "действительно чертовски крута".
Но если вы ждёте новых подробностей или откровений о новой игре Arkane Lyon, увы, пока ничего не выйдет. Из твитов Бакабы становится ясно, что студия не собирается ничего готовить в течение длительного времени, а сам проект явно находится на ранней стадии разработки.
Marvel's Blade - лишь последняя из нескольких грядущих игр Marvel, которые мы с нетерпением ждем, включая Marvel's Wolverine в разработке у Insomniac Games и игру времен Второй мировой войны с участием Капитана Америки и Чёрной Пантеры за авторством Эми Хенниг.
То есть там будет строительство базы, ферма, симулятор рыбалки?:)
Ты сейчас про игры беседки, ноу подразделения аркейнов другой стиль. Поиграй в Dishonored или Prey, это настоящие шедевры.
Дисхоноред реально крут, таких игр крайне не хватает. А Прей как-то не зацепил, наверное дело в разнице сеттингов.
Уверен, они отрежут яйца даже Блейду. Иначе как соевая аудитория примет эту игру.
Гатдемит нигер, я помню тебя мужиком. Рест ин пеперони маскулинность. Да здравствует соя!!!
Да нет, идея "сильные негры, слабые белые"- как раз в духе современности. Или по канону он был любителем почпокать и бросать баб?
Ну я сомневаюсь, что они покажут как он убил своих родителей, учителя. Все эти кровавые битвы мясо кровь ууу.
А главное, будет ли повествование задавать вопросы игрокам, играем мы за вампира или человека?
Нет, нам покажут как он идет и убивает плохих людей. За всё хорошее против всего плохого.
Я рад ошибаться. но увы. Я ошибаюсь только в своей жизни.
Ну в Dishonored как раз неслабо испытывали мораль игрока: "Твоя цель- спасение своего народа, или месть? Как далеко ты готов зайти, сколько крови пролить?". Prey- это чисто хоррор, но и там встаёт моральный вопрос об приемлемости у6ийства одних ради улучшения других. И приемлемо ли вообще "улучшать" человека?
И если Arcane научились на критике оказуаленной (как-там-её) и провале редфолла. И поняли, что их целевая аудитория- как раз хардкорные фанаты, то сделают шедевр.
Ну или выйдет тупой слешерок с двухкнопочной боёвкой. С аванпостами и вышками. Причём даже без у6ийств, потому что разрубать людей острыми штуками- слишком страшно для сонибоев. Просто будет бить всех кулаками, как человек -паук, а рубить- только зомбарей и прочих неразумных существ.
Увидим после релиза. Главное, не предзаказывать
Мы любим Dishonored, нахрена нам ваш Blade.
Deathloop 2 выглядит великолепно
Практически все, что я люблю в играх, есть в Redfall - открытый мир, иммерсия, стелс, вид от 1 лица, приятный для глаз дизайн. Проблема лишь в том, что Redfall, как и DEATHLOOP, недоделана и слишком легка. Если Arkane доведут ее до ума, то это будет отличный иммерсивный экшн в открытом мире, а вот в Blade я очень сильно сомневаюсь, хотя если будет что-то наподобие Aragami, то еще куда ни шло, но все равно не этого фанаты ждут от Arkane, а им сим уровня Dishonored и Pray.
Но ведь марвел... они же опарафинились по самое не могу, теперь и Блэйда сольют.