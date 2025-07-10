Производство Marvel's Blade от Arkane началось лишь в конце 2024 года

Marvel's Blade была анонсирована в конце 2023 года, но, судя по всему, до ее выхода еще далеко, и не исключено, что проект Arkane Lyon может стать кроссплатформенной или next-gen игрой, которая также выйдет на PS6 и новой Xbox.

Точно сказать нельзя, но ряд финансовых документов, касающихся Arkane Lyon, указывает на то, что разработка игры началась в конце 2024 года, а планируемая дата выхода - 2027 год. На разработку проекта студия получила несколько миллионов евро от французского правительства, благодаря чему документы, о которых идет речь, и стали доступны общественности.

Как нетрудно догадаться, это значит, что игра о Блейде все еще находится на довольно ранней стадии производства. Разумеется, это гораздо лучше, чем услышать, что проект вообще свернут, а сама команда Arkane разогнана (в свете последних действий Microsoft, вряд ли кто-то удивится такому заявлению).

В общем, нужно набраться терпения как минимум до 2027-2028 годов и скрестить пальцы, чтобы за это время ничего не развалилось и проект все-таки увидел свет.