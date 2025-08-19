Новый трейлер Marvel's Deadpool VR раскрыл подробности сюжета

Marvel показала официальный геймплейный трейлер Marvel’s Deadpool VR, который выйдет 18 ноября 2025 года эксклюзивно для Meta Quest 3 и 3S. Да, Дэдпул снова в центре внимания — и, как всегда, с хаосом и фирменными шуточками.
По сюжету болтливый наёмник заключает контракт с Mojo, главным игроком в мире межгалактического стриминга. Проблема в том, что читать мелкий шрифт он не удосужился. Теперь контракт оборачивается безумной миссией: нужно «вербовать» (читай — похищать) самых опасных злодеев Marvel. В списке — Мефисто, Леди Дэтстрайк, Омега Ред и даже огромный Ультимо.
Игроков ждут динамичные сражения в VR с элементами паркура и свободной боевой системы, а также безумный арсенал. Среди оружия — даже пародийный Моджо-нир, молот с фирменным эффектом межгалактического шоу. Цель проста: выжить, сорвать куш и при этом развлечь миллионы зрителей Mojo.
В проекте заявлены голоса Нила Патрика Харриса, озвучившего Дэдпула, и Джона Легуизамо в роли Моджо. Атмосфера обещает быть безумной: камера, фанаты и злодеи буквально повсюду.
Поздравляю вы нашли способ сделать устаревшие шутки ещё более невыносимыми засунув их в VR эксклюзив. Наверное только приковав игрока к стулу со шлемом на голове можно заставить его смеяться над пародией на самого себя из 2013 года.
Я извиняюсь, а причём тут 2013ый год, если ту игру делали совершенно другие люди? Да даже актёр озвучивающий Дедпула был другим, лол! Не говоря уже про то, что та игра в некоторых моментах была достаточно смешная, если не быть моралистом и чуть-чуть спуститься на Землю и не полностью чураться т.н. "сортирного" юмора. Так что попытка наехать на данную игру - какой бы она на релизе не оказалась - не более чем брюзжание типичного хейтерка, которому и это не то, и то - не это.
P.S. - Человека, который не может понять разницу между словами "шлем", "очки" и "гарнитура", но всё равно пытается вы*бываться по поводу и без просто не получается вопринимать всерьёз.