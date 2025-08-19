Новый трейлер Marvel's Deadpool VR раскрыл подробности сюжета

Marvel показала официальный геймплейный трейлер Marvel’s Deadpool VR, который выйдет 18 ноября 2025 года эксклюзивно для Meta Quest 3 и 3S. Да, Дэдпул снова в центре внимания — и, как всегда, с хаосом и фирменными шуточками.

По сюжету болтливый наёмник заключает контракт с Mojo, главным игроком в мире межгалактического стриминга. Проблема в том, что читать мелкий шрифт он не удосужился. Теперь контракт оборачивается безумной миссией: нужно «вербовать» (читай — похищать) самых опасных злодеев Marvel. В списке — Мефисто, Леди Дэтстрайк, Омега Ред и даже огромный Ультимо.

Игроков ждут динамичные сражения в VR с элементами паркура и свободной боевой системы, а также безумный арсенал. Среди оружия — даже пародийный Моджо-нир, молот с фирменным эффектом межгалактического шоу. Цель проста: выжить, сорвать куш и при этом развлечь миллионы зрителей Mojo.

В проекте заявлены голоса Нила Патрика Харриса, озвучившего Дэдпула, и Джона Легуизамо в роли Моджо. Атмосфера обещает быть безумной: камера, фанаты и злодеи буквально повсюду.