Шторм присоединится к составу Marvel's Midnight Suns 11 мая ©

Marvel's Midnight Suns продолжает получать новые дополнения к своему игровому процессу, которые, как правило, имеют сверхъестественный характер. После появления Венома, Дэдпула и Морбиус в игре появится еще один персонаж Marvel. Эта один из самых могущественных мутантов на планете - Шторм.

Вы сможете пролить дождь из боли на своих противников уже 11 мая, когда Marvel's Midnight Suns получит обновление Blood Storm. Шторм может развязать мощные атаки, основанные на ветре и молнии, и принести с собой 10 уникальных способностей героя. Кроме того, вас ждут новые сюжетные миссии, совершенно новый апгрейд Аббатства и свежая косметика.