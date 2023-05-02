Marvel's Midnight Suns 02.12.2022
6.4 174 оценки

Шторм присоединится к составу Marvel's Midnight Suns 11 мая

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butcher69
Новости

Marvel's Midnight Suns продолжает получать новые дополнения к своему игровому процессу, которые, как правило, имеют сверхъестественный характер. После появления Венома, Дэдпула и Морбиус в игре появится еще один персонаж Marvel. Эта один из самых могущественных мутантов на планете - Шторм.

Вы сможете пролить дождь из боли на своих противников уже 11 мая, когда Marvel's Midnight Suns получит обновление Blood Storm. Шторм может развязать мощные атаки, основанные на ветре и молнии, и принести с собой 10 уникальных способностей героя. Кроме того, вас ждут новые сюжетные миссии, совершенно новый апгрейд Аббатства и свежая косметика.

Трейлеры
5
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Комментарии: 5
Ваш комментарий
rourei80

лучше бы перевод добавили

1
CT3H

Ваааай..-красивая то какая. Чуть не влюбился..-пронесло.

1
Молотильщик

лучше бы циклопа добавили

0
Воин Уганды

Выглядит чет она так себе, особенно если сравнивать с Холли Берри.

0
Дворф

их игра и так всё плохо они даж перса внешнее нормально сделать немогут...

0