25 минут геймплея из неофициального ПК-порта Marvel's Spider-Man 2

На прошлой неделе команда моддеров выпустила новую версию ПК-порта Marvel's Spider-Man 2. И вот два видеоролика из неё, демонстрирующие 25 минут геймплея.
Как вы увидите, этот неофициальный порт на ПК ещё не идеален. В нём всё ещё не хватает текстур, шейдеров и эффектов. Тем не менее, он выглядит гораздо лучше, чем его стартовая версия. Что касается геймплейных механик, то большинство из них, похоже, на месте. Все сцены работают, и даже бой босса с Песочным Человеком выглядит хорошо.
Есть множество проблем с заиканием в обоих видео. И, возможно, в игре всё ещё нет поддержки клавиатуры и мыши, так что вам придется использовать контроллер.
И всё же, невероятно, чего добилась команда моддеров. Этот неофициальный ПК-порт основан на билде для ПК, утечка которой произошла в прошлом месяце. И создать нечто подобное на основе просочившейся сборки - довольно удивительно.
Тем временем, Sony официально ещё не сообщала о планах по переносу Marvel's Spider-Man 2 на ПК. Но раз уж первая игра нашла свой путь, можно предположить, что официальный порт её сиквела на ПК - вопрос времени. Возможно, именно над этим проектом Nixxes будет работать после Horizon: Forbidden West.
ну нет, как-то не очень, подожду оф релиза
Через пару-тройку лет, где-то после релиза ремастера этой части под PS5 Pro.
Как по мне, лучше уж лет через 6-7 под шестую плойку.
Вау, крутяк.
Что за треш... Лучше мы дождемся официального порта.
Ну и зачем? Кому-то (да и фанаты уже давно прошли, я думаю), может и надо, но пока я бы не стал играть. Сыро, без Steam, явно с обилием багов и есть проблемы с оптимизацией.
Вот выйдет в Steam - другое дело.
Ну и зачем это надо? Нельзя просто подождать и играть в нормальную официальную версию. Иза вот таких не адекватных и криворуких рукоделов, потом будут отменять нормальные порты.
"ультрапека-бояр" у которых якобы есть деньги на rtx 4090, но при этом 100% нет денег, чтобы купить игру никогда не остановит недоделанный и забагованный релиз, но зато бесплатный