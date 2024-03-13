Digital Foundry протестировали меню отладки Marvel's Spider-Man 2 и нашли много интересного

Журналисты Digital Foundry провели новый технический видеоанализ, посвященный на этот раз отладочному меню Marvel’s Spider-Man 2, забытому Insomniac Games в последнем обновлении.
Секретное меню Marvel's Spider-Man 2, которое грозило лишить игроков PlayStation 5 сохранений и трофеев, на самом деле было не чем иным, как меню отладки, используемым внутри компании разработчиками.
Воспользовавшись этой серьезной оплошностью калифорнийского филиала PlayStation Studios, которая, однако, была устранена за несколько часов с помощью исправления, журналисты из Digital Foundry смогли использовать меню отладки Marvel's Spider-Man 2 в своих интересах, чтобы провести серию тестов производительности эксклюзива PS5 и создать настоящие «неофициальные» тесты вычислительной мощности консоли Sony.
От технических подробностей графических пресетов Marvel’s Spider-Man 2 до скрытого содержания карты Нью-Йорка с секретными зонами, которые Insomniac использует для проверки системы передвижения и боевой системы Питера Паркера и Майлза Моралеса, ролик от Digital Foundry это настоящий кладезь информации, который, однако, показывает неизбежные спойлеры о ходе действий, которые необходимо выполнить в основной кампании, и о боссах, с которыми придется столкнуться до достижения финальных титров.