Джейсон Шрайер считает, что Marvel's Spider-Man 2 действительно выйдет в сентябре ©

Несколько недель назад актер, озвучивающий Венома, подробно рассказал о сроках выхода игры Spider-Man 2 на PS5, но затем этот слух замяли. Теперь же Джейсон Шрайер, похоже, лишь подтвердил, что игра действительно может выйти в сентябре 2023 года. Журналист в своем ответе одному из подписчиков указал, что выход Marvel's Spider-Man 2 в сентябре этого года, может быть одной из причин переноса даты выхода Suicide Squad на следующий год, а не на конец этого года.

В этом случае получается, что релиз Spider-Man 2 состоится в том же месяце, что и релиз Starfield, и нет сомнений, что это будет очень напряженный месяц, с появлением на рынке двух огромных игр в одном месяце.

Таким образом, маркетинговая кампания по продвижению Spider-Man 2 может начаться в любой момент, поскольку с момента анонса игры в 2020 году нам не показали практически никаких новых кадров из игры.