Инсайдер поделился подробностями геймплея Marvel's Spider-Man 2

Сиквел супер популярной игры Marvel's Spider-Man от PlayStation обещает подарить грандиозное противостояние двух Человеков-пауков и Венома, однако у нас по-прежнему нет никаких других подробностей по игре. Инсайдер под ником HipHopGamer решил приоткрыть завесу тайны над проектом и поделился интересными деталями игрового процесса. Как сообщается, Marvel's Spider-Man 2 станет самой масштабной игрой с открытым миром и возьмет на себя лучшие элементы игр Insomniac Games.
Новые сведения от инсайдера указывают, что в Marvel's Spider-Man 2 все же будет представлена своеобразная механика мультивселенной, намеки на которую нашли на фигурках Hasbro. По словам HipHopGamer, в супергеройском экшене будет реализована главная особенность Ratchet & Clank: Rift Apart, где была возможность мгновенно менять разные миры. Кроме этого, разработчики делают упор на детализацию открытого мира. В Marvel's Spider-Man 2 будет проведена работа над ошибками и будет показан самый "живой" город с разнообразными активностями.
Marvel's Spider-Man 2 был анонсирован для PlayStation 5 в сентябре 2021 года. Официальные новости по игре должны появится совсем скоро, а релиз проекта запланирован на 2023 год.
А можно без этих ваших "масштабных опенворлдов", а просто хорошую игру?
Снова, каждый встречный-поперечный будет "обссыкать" спешащего по своим делам паучка.. !?
Масштабность не всегда хорошо. Лучше проработанный мир и классный сюжет и персонажи и гемплей конечно.
Короче, будет больше гринда и бессмысленных значков на мини карте)
Погуглил его, репутация этого инсайдера так себе. Фантазёр в общем, хотя изредка выдает норм инфу. Так что губу пока не раскатывайте, это не Том Хендерсон и даже не Dusk Golem.
Да не бомби ты так, небось сам запостить хотел а тут бонусы из под носа
Я их получу в любом случае.
Снова боссов можно будет убить за 10 секунд? А битвы с Веномом 100% будут на локацях со множеством инструментов для создания сильного звука!
минус всех пауков в том, что они ограничиваются всегда одним городом - Нью-Йорком, вот бы полетать где нибудь в Сан-Франциско, или Шанхае с Токио, или залезть наконец на Бурдж Халифа, а этот Нью-Йорк уже наскучил во всех пауках
Ты с какой планеты? Паук это локальный герой "добродушный сосед" он и в комиксах довольно редко из него выбирался, только во время масштабных событий.
У него нет личного квинжета или других средств перемещений окромя паутины
Вон сорвиголова вообще из своего района редко выходит..