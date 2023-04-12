Инсайдер поделился подробностями геймплея Marvel's Spider-Man 2 ©

Сиквел супер популярной игры Marvel's Spider-Man от PlayStation обещает подарить грандиозное противостояние двух Человеков-пауков и Венома, однако у нас по-прежнему нет никаких других подробностей по игре. Инсайдер под ником HipHopGamer решил приоткрыть завесу тайны над проектом и поделился интересными деталями игрового процесса. Как сообщается, Marvel's Spider-Man 2 станет самой масштабной игрой с открытым миром и возьмет на себя лучшие элементы игр Insomniac Games.

Новые сведения от инсайдера указывают, что в Marvel's Spider-Man 2 все же будет представлена своеобразная механика мультивселенной, намеки на которую нашли на фигурках Hasbro. По словам HipHopGamer, в супергеройском экшене будет реализована главная особенность Ratchet & Clank: Rift Apart, где была возможность мгновенно менять разные миры. Кроме этого, разработчики делают упор на детализацию открытого мира. В Marvel's Spider-Man 2 будет проведена работа над ошибками и будет показан самый "живой" город с разнообразными активностями.

Marvel's Spider-Man 2 был анонсирован для PlayStation 5 в сентябре 2021 года. Официальные новости по игре должны появится совсем скоро, а релиз проекта запланирован на 2023 год.