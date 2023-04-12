Marvel's Spider-Man 2 Осень 2023
7.4 134 оценки

Инсайдер поделился подробностями геймплея Marvel's Spider-Man 2

©
Gutsz
Новости

Сиквел супер популярной игры Marvel's Spider-Man от PlayStation обещает подарить грандиозное противостояние двух Человеков-пауков и Венома, однако у нас по-прежнему нет никаких других подробностей по игре. Инсайдер под ником HipHopGamer решил приоткрыть завесу тайны над проектом и поделился интересными деталями игрового процесса. Как сообщается, Marvel's Spider-Man 2 станет самой масштабной игрой с открытым миром и возьмет на себя лучшие элементы игр Insomniac Games.

Новые сведения от инсайдера указывают, что в Marvel's Spider-Man 2 все же будет представлена своеобразная механика мультивселенной, намеки на которую нашли на фигурках Hasbro. По словам HipHopGamer, в супергеройском экшене будет реализована главная особенность Ratchet & Clank: Rift Apart, где была возможность мгновенно менять разные миры. Кроме этого, разработчики делают упор на детализацию открытого мира. В Marvel's Spider-Man 2 будет проведена работа над ошибками и будет показан самый "живой" город с разнообразными активностями.

Marvel's Spider-Man 2 был анонсирован для PlayStation 5 в сентябре 2021 года. Официальные новости по игре должны появится совсем скоро, а релиз проекта запланирован на 2023 год.

Слухи
18
10
Последние посты по игре Marvel's Spider-Man 2
В описании новой фигурки из Marvel's Spider-Man 2 нашли намек на мультивселенные, но Hasbro опровергла этот слух
В описании новой фигурки из Marvel's Spider-Man 2 нашли намек на мультивселенные, но Hasbro опровергла этот слух
Тони Тодд, исполнитель роли Венома в Marvel's Spider-Man 2, пытается откреститься от информации о времени выхода игры
Тони Тодд, исполнитель роли Венома в Marvel's Spider-Man 2, пытается откреститься от информации о времени выхода игры
По словам актёра Тони Тодда, Marvel's Spider-Man 2 выйдет в сентябре
По словам актёра Тони Тодда, Marvel's Spider-Man 2 выйдет в сентябре
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Uilenspiegel

А можно без этих ваших "масштабных опенворлдов", а просто хорошую игру?

4
SoRaS3

Снова, каждый встречный-поперечный будет "обссыкать" спешащего по своим делам паучка.. !?

1
6363

Масштабность не всегда хорошо. Лучше проработанный мир и классный сюжет и персонажи и гемплей конечно.

0
Floww

Короче, будет больше гринда и бессмысленных значков на мини карте)

0
butcher69

Погуглил его, репутация этого инсайдера так себе. Фантазёр в общем, хотя изредка выдает норм инфу. Так что губу пока не раскатывайте, это не Том Хендерсон и даже не Dusk Golem.

-1
agula98

Да не бомби ты так, небось сам запостить хотел а тут бонусы из под носа

6
butcher69 agula98

Я их получу в любом случае.

-2
Netscraper

Снова боссов можно будет убить за 10 секунд? А битвы с Веномом 100% будут на локацях со множеством инструментов для создания сильного звука!

-1
SkyraX

минус всех пауков в том, что они ограничиваются всегда одним городом - Нью-Йорком, вот бы полетать где нибудь в Сан-Франциско, или Шанхае с Токио, или залезть наконец на Бурдж Халифа, а этот Нью-Йорк уже наскучил во всех пауках

-4
Tetriandox

Ты с какой планеты? Паук это локальный герой "добродушный сосед" он и в комиксах довольно редко из него выбирался, только во время масштабных событий.

У него нет личного квинжета или других средств перемещений окромя паутины

Вон сорвиголова вообще из своего района редко выходит..

0