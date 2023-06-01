Insomniac рассказывает, какими комиксами вдохновлялись при разработке Marvel's Spider-Man 2 ©

В Marvel's Spider-Man 2 появится множество известных и любимых персонажей: не только главные герои, такие как Питер Паркер и Майлз Моралес, но и злодеи, такие как Веном и Крейвен. И чтобы охарактеризовать их наилучшим образом, у Insomniac было несколько источников вдохновения.

Ребята из калифорнийской студии рассказали, что они черпали вдохновение в некоторых важных комиксах Marvel, посвященных Человеку-пауку, что позволило им углубить и охарактеризовать персонажей в новом приключении.

Будучи фанатами Marvel и Человека-паука, как только у нас возникла идея включить в игру Крейвена, мы взяли такие серии, как "Последняя охота" и "Беспощадная охота". То же самое можно сказать и о Веноме: мы читали ранние истории с его участием в качестве антагониста, а также более поздние циклы, например, Донни Кейтса и Райана Стегмана, которые показали нам, насколько интересной может быть вселенная симбиота.



"Эти серии, конечно, были отличным источником вдохновения и заставили нас понять, что делает этих персонажей особенными. Но затем мы пошли своим путем. Все в игре (от сюжета до миссий и геймплея) уважает ДНК франшизы, но это наше личное видение. Для фанатов она будет одновременно знакомой и удивительной.

Одним словом, поклонники знаменитого супергероя Marvel сразу почувствуют себя как дома в новой игре, среди отсылок к печатным произведениям и оригинальности, доработанной Insomniac Games, чтобы сделать работу увлекательной и непосредственной для каждого.

Insomniac также рассказала, почему выбрала Крейвена в качестве антагониста для Marvel's Spider-Man 2.