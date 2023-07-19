На новом скриншоте Marvel's Spider-Man 2 показали как будет выглядеть Веном ©

На завтра запланировано выступление Insomniac Games на Comic-Con, но студия Marvel's Spider-Man 2 уже заранее начала разжигать ажиотаж, опубликовав новое интервью и скриншот в Entertainment Weekly. В центре внимания - Веном, а новое изображение демонстрирует антигероя во всей красе. Его можно увидеть выше.

В интервью старший креативный директор Брайан Интихар говорит о том, что опасался проводить кастинг на роль Венома из-за ее важности и того, что у людей будет свое мнение на этот счет. Однако, по случайному совпадению, актер Тони Тодд (Tony Todd), сыгравший роль Кэндимена (Candyman), подал заявку на прослушивание в то самое время, когда Интихар услышал несколько его реплик в трейлере к версии фильма 2021 года.

Все, о чем мы говорили по поводу Венома, - чувство силы, чувство страха, чувство подавляющего превосходства, так отличающееся от Питера, - Тони полностью воплотил в своем исполнении.

Ожидается, что на завтрашней панели "Симбиотические отношения" на Comic-Con будет больше новостей и анонсов, а в зале H, скорее всего, появится сюжетный трейлер