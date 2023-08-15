Надежный инсайдер рассказал про графические режимы Marvel's Spider-Man 2 ©

Небезызвестный инсайдер The Snitch сообщил о графических режимов, которые будут доступны в Marvel's Spider-Man 2. Судя по всему, на этот раз мы не получим 60 fps с включённой трассировкой лучей в "смешанном" режиме производительности, который присутствовал в Marvel's Spider-Man и Marvel's Spider-Man: Miles Morales, а только два варианта:

Fidelity Mode или "Режим качества": 4K, 30 кадров в секунду, трассировка лучей и дополнительные графические эффекты.

"Режим производительности": 4K, 60 кадров в секунду, без трассировки лучей и дополнительных графических эффектов.

Вероятно, решение отказаться от третьего режима было продиктовано невозможностью эффективно работать с ним на фоне неизбежных улучшений графики, связанных с тем, что Marvel's Spider-Man 2 разрабатывалась с учетом особенностей аппаратного обеспечения PS5 и не является кросс-ген игрой, как две предыдущие части.

Столкнувшись с выбором: предложить более высокое качество изображения или поступиться 60 кадрами, разработчики, как правило, выбирают первое, вероятно, чтобы продемонстрировать отличия от платформ предыдущего поколения.