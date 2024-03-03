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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.5 678 оценок

Неофициальная ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 получила новый крупный патч - разработчики полностью исправили освещение

AceTheKing
Новости

Лишь недавно мы писали о том, как разработчики неофициальной PC-версии игры Marvel's Spider-Man 2 поправили статтеры и звук, а уже сегодня создатели порта порадовали пользователей новым масштабным обновлением.

На сей раз разработчики поработали над освещением: они исправили освещение и отражения для всех времен суток в игре, а так же добавили ряд других важных улучшений, в том числе исправили некоторые непроходимые баги в дополнительных миссиях. Пользователи сообщают, что с последним патчем игра кардинально преобразилась в графическом плане.

Содержание патча 1.2.0

  • Освещение и отражения исправлены для всех времен суток;
  • Исправлены черные пятна/туман в небе;
  • Теперь здания правильно отображают отражения кубической карты параллакса;
  • Исправлено глобальное освещение мира;
  • Полностью исправлен шейдер тела Майлза;
  • Бои с Мистерио теперь проходимы;
  • Эксперименты ФЭМ теперь проходимы;
  • Исправлено больше шейдеров.

Так же разработчики создали специальный лаунчер для более удобного запуска игры - в нем пользователи могут отключить отображение отладочных данных в игре, а так же выставить ряд других настроек.

Тем не менее, в игре еще присутствуют графические баги из-за отсутствия некоторых шейдеров, которые разработчикам предстоит исправить в следующих патчах.

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