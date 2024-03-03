Неофициальная ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 получила новый крупный патч - разработчики полностью исправили освещение

Лишь недавно мы писали о том, как разработчики неофициальной PC-версии игры Marvel's Spider-Man 2 поправили статтеры и звук, а уже сегодня создатели порта порадовали пользователей новым масштабным обновлением.
На сей раз разработчики поработали над освещением: они исправили освещение и отражения для всех времен суток в игре, а так же добавили ряд других важных улучшений, в том числе исправили некоторые непроходимые баги в дополнительных миссиях. Пользователи сообщают, что с последним патчем игра кардинально преобразилась в графическом плане.
Содержание патча 1.2.0
- Освещение и отражения исправлены для всех времен суток;
- Исправлены черные пятна/туман в небе;
- Теперь здания правильно отображают отражения кубической карты параллакса;
- Исправлено глобальное освещение мира;
- Полностью исправлен шейдер тела Майлза;
- Бои с Мистерио теперь проходимы;
- Эксперименты ФЭМ теперь проходимы;
- Исправлено больше шейдеров.
Так же разработчики создали специальный лаунчер для более удобного запуска игры - в нем пользователи могут отключить отображение отладочных данных в игре, а так же выставить ряд других настроек.
Тем не менее, в игре еще присутствуют графические баги из-за отсутствия некоторых шейдеров, которые разработчикам предстоит исправить в следующих патчах.