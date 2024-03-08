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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.5 682 оценки

Неофициальная ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 получила патч 1.2.1

AceTheKing
Новости

Вчера стало известно о том, что разработчики из Insomniac Games выпустили обновление 1.002.000 для PS5-версии игры, однако оказалось, что бразильские разработчики неофициальной PC-версии выпустили собственный патч 1.2.1 даже чуть раньше их более известных коллег.

Как и предполагалось, после предыдущих крупных патчей на исправление статтеров, освещения и звука, теперь разработчики занялись исправлением более мелких проблем, а именно отсутствующих в некоторых местах шейдеров и других недоработок порта.

Содержание патча 1.2.1

  • Исправлены шейдеры интерактивного меню;
  • Исправлено освещение рекламных щитов на Таймс-сквер;
  • Исправлены некоторые шейдеры в бою за Майлза;
  • Исправлены шейдеры обычной и симбиотической паутины;
  • Поправлены шейдеры Мартина Ли;
  • Исправлено больше шейдеров;
  • Исправлена проблема, приводившая к снижению производительности при использовании облаков низкого/среднего уровня качества;
  • Лаунчер больше не позволит вам запустить игру, если путь к ней содержит символы, отличные от ASCII. Игра не может работать в таких каталогах и закрывается через несколько секунд после первого запуска;
  • API рендеринга Vulkan (DXVK) был изменен и теперь должен быть совместим с большим количеством компьютеров (особенно на базе Linux);
  • В настройки лаунчера добавлена опция "Динамик контроллера", по умолчанию она отключена. Эта опция отключает вывод звука на динамик контроллера;
  • Опция "Статистика производительности", установленная в режиме отладки, теперь отображает текущую дату, время и время загрузки игры;
  • Добавлена опция "Интро", она включена по умолчанию. Эта опция включает официальный заставку Sony при запуске игры;
  • Добавлена опция "Режим Бога", по умолчанию она отключена. Эта опция делает Человека-паука неуязвимым;
  • Была добавлена опция "Отладка в паузе", по умолчанию она отключена. Эта опция позволяет использовать меню отладки в меню паузы;
  • В фоторежиме разрешение по умолчанию теперь составляет 4K. Игрок может делать снимки экрана, нажав NUM 0 на клавиатуре.

На данный момент Sony до сих пор не анонсировала официальный порт игры для PC, но согласно утекшим внутренним документам Insomniac Games, его релиз запланирован на 2025-й год.

8
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Pidv537

круто молодцы

2
JustA_NiceGuy

Пустая трата времени. Насилуют труп. И пока они доведут билд до хотя бы альфа версии, Insomniac уже выпустит свой порт.

-7
csander2025 JustA_NiceGuy

Игру уже можно пройти ху ли тебя не устраивает?

0
Ang Dark csander2025

Видимо у него нет поддержки AVX2 ^_^ без неё билд пошлет на... 8)

0
Гейб 30 процентный Ang Dark

AVX2 есть даже на зеонах 10 летней давности.

0
JustA_NiceGuy csander2025

Насколько нужно себя не уважать, чтобы проходить игру в таком состоянии? Я уже писал ранее, это чисто калом обмазаться. А когда такое в релиз выкатывают, так все воняют, чего это им такое дают проходить.

0
Rorschach93

потом будут две версии на Ютубе сравнивать

1
СнопакДоминатор

А прикиньте, Сони в тупую скачают эту неофициальную версию, назовут REMASTERED и выкатят на ПК.

-1
JustA_NiceGuy

И официальный порт будет в разы лучше. Даже гадать не стоит. Прошлые порты не имели больших проблем с оптимизацией.

2
Павел32ру JustA_NiceGuy

+ нативное разрешение

+ РТХ

+ длсс

+ нормальная настройка графики

2
Rorschach93 Павел32ру

плюсую, они на консолях патчили, а потом на ПК ещё тонну выкатили

0
Гейб 30 процентный

Я и смотрю билд сталкера 2 уже починили.. он год лежит в интернете… Так же и тут, поиграются самоучки яжпрограммисты и сольются.

0