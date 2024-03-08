Неофициальная ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 получила патч 1.2.1

Вчера стало известно о том, что разработчики из Insomniac Games выпустили обновление 1.002.000 для PS5-версии игры, однако оказалось, что бразильские разработчики неофициальной PC-версии выпустили собственный патч 1.2.1 даже чуть раньше их более известных коллег.
Как и предполагалось, после предыдущих крупных патчей на исправление статтеров, освещения и звука, теперь разработчики занялись исправлением более мелких проблем, а именно отсутствующих в некоторых местах шейдеров и других недоработок порта.
Содержание патча 1.2.1
- Исправлены шейдеры интерактивного меню;
- Исправлено освещение рекламных щитов на Таймс-сквер;
- Исправлены некоторые шейдеры в бою за Майлза;
- Исправлены шейдеры обычной и симбиотической паутины;
- Поправлены шейдеры Мартина Ли;
- Исправлено больше шейдеров;
- Исправлена проблема, приводившая к снижению производительности при использовании облаков низкого/среднего уровня качества;
- Лаунчер больше не позволит вам запустить игру, если путь к ней содержит символы, отличные от ASCII. Игра не может работать в таких каталогах и закрывается через несколько секунд после первого запуска;
- API рендеринга Vulkan (DXVK) был изменен и теперь должен быть совместим с большим количеством компьютеров (особенно на базе Linux);
- В настройки лаунчера добавлена опция "Динамик контроллера", по умолчанию она отключена. Эта опция отключает вывод звука на динамик контроллера;
- Опция "Статистика производительности", установленная в режиме отладки, теперь отображает текущую дату, время и время загрузки игры;
- Добавлена опция "Интро", она включена по умолчанию. Эта опция включает официальный заставку Sony при запуске игры;
- Добавлена опция "Режим Бога", по умолчанию она отключена. Эта опция делает Человека-паука неуязвимым;
- Была добавлена опция "Отладка в паузе", по умолчанию она отключена. Эта опция позволяет использовать меню отладки в меню паузы;
- В фоторежиме разрешение по умолчанию теперь составляет 4K. Игрок может делать снимки экрана, нажав NUM 0 на клавиатуре.
На данный момент Sony до сих пор не анонсировала официальный порт игры для PC, но согласно утекшим внутренним документам Insomniac Games, его релиз запланирован на 2025-й год.
круто молодцы
Пустая трата времени. Насилуют труп. И пока они доведут билд до хотя бы альфа версии, Insomniac уже выпустит свой порт.
Игру уже можно пройти ху ли тебя не устраивает?
Видимо у него нет поддержки AVX2 ^_^ без неё билд пошлет на... 8)
AVX2 есть даже на зеонах 10 летней давности.
Насколько нужно себя не уважать, чтобы проходить игру в таком состоянии? Я уже писал ранее, это чисто калом обмазаться. А когда такое в релиз выкатывают, так все воняют, чего это им такое дают проходить.
потом будут две версии на Ютубе сравнивать
А прикиньте, Сони в тупую скачают эту неофициальную версию, назовут REMASTERED и выкатят на ПК.
И официальный порт будет в разы лучше. Даже гадать не стоит. Прошлые порты не имели больших проблем с оптимизацией.
+ нативное разрешение
+ РТХ
+ длсс
+ нормальная настройка графики
плюсую, они на консолях патчили, а потом на ПК ещё тонну выкатили
Я и смотрю билд сталкера 2 уже починили.. он год лежит в интернете… Так же и тут, поиграются самоучки яжпрограммисты и сольются.