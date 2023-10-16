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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
7.6 329 оценок

Новый геймплейный ролик Marvel's Spider-Man 2 демонстрирует мгновенные загрузки при быстром перемещении

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monk70
Новости

Функция быстрого перемещения Marvel's Spider-Man 2была показана с помощью небольшого видеоролика, который подтверждает, что загрузка происходит действительно мгновенно, независимо от выбранной области карты.

Этот аспект упоминался в анализе Marvel’s Spider-Man 2 от Digital Foundry, но, несмотря на это, вид этой функции в действии поражает скоростью исполнения: на этот раз SSD PS5 показал свою мощь, этого нельзя отрицать.

3
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Комментарии: 18
Ваш комментарий
ToOldforTHIS

А нахрена теперь вообще нужна паутина и эти полёты на крыльях?! Какая же тупость и дичь

2
luVol

Тут физика на уровне последних форсажей-альтернативная реальность)

1
Случайный Игрок

демонстрирует мгновенные загрузки

Ну нихрена себе, будущее наступило, никто не ожидал такого прорыва и вот опять...

1
luVol

Ну типа это намёк на главный экз майкрософт, который ещё и перенесли почти на год

-1
Никому ничего

Не знаю, как по мне главный герой какой то "глистоватый" что ли. Ну вот несуразно вытянутый чел получился, человек - спичка.

1
-Zion-

Это Моралес, он и в прошлой игре такой был.

-1
kaisgrady

Они там знают, что такое стелс вообще? Я думал эту херню убрали. Игра все так же подсказывает кого можно убрать, а кого нет и это просто идеально описывает аудиторию этой казуальной помойки

0
jax baron

эх таких помоек да каждый день бы

1
DanteAwake

Там все настраивается, как и в первой части

0
kaisgrady DanteAwake

В первой части нихрена не меняется. Ни в настройках игры, ни в сложности. Постоянные подсказки и скрипты тревоги.

3
-Zion-

Мощные мыслители подтянулись. Не казуалы.

-1
Spillik

Думал забулить, мол типа и че, просто быстрее загрузка, но тут довольно прикольно сделано. Плавненько.

-3
-Zion-
просто быстрее загрузка

Мгновенные. Просто быстрые понятие растяжимое.

-1
РикоЧико

Что там с разрешением и фэпэсами Сони?

-3
deusMarshall

Таки я не понял, за венома то дадут погонять?

-3
Wolfenstein

лучшеб сюжет демонстрировал

-5
Eddward West

а на пекарне денува будет тормозить загрузки((

-5
Юрец Одесса

Ну как бы Sony не ставит Denuvo в свои игры.

0