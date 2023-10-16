Новый геймплейный ролик Marvel's Spider-Man 2 демонстрирует мгновенные загрузки при быстром перемещении

Функция быстрого перемещения Marvel's Spider-Man 2была показана с помощью небольшого видеоролика, который подтверждает, что загрузка происходит действительно мгновенно, независимо от выбранной области карты.
Этот аспект упоминался в анализе Marvel’s Spider-Man 2 от Digital Foundry, но, несмотря на это, вид этой функции в действии поражает скоростью исполнения: на этот раз SSD PS5 показал свою мощь, этого нельзя отрицать.
А нахрена теперь вообще нужна паутина и эти полёты на крыльях?! Какая же тупость и дичь
Тут физика на уровне последних форсажей-альтернативная реальность)
демонстрирует мгновенные загрузки
Ну нихрена себе, будущее наступило, никто не ожидал такого прорыва и вот опять...
Ну типа это намёк на главный экз майкрософт, который ещё и перенесли почти на год
Не знаю, как по мне главный герой какой то "глистоватый" что ли. Ну вот несуразно вытянутый чел получился, человек - спичка.
Это Моралес, он и в прошлой игре такой был.
Они там знают, что такое стелс вообще? Я думал эту херню убрали. Игра все так же подсказывает кого можно убрать, а кого нет и это просто идеально описывает аудиторию этой казуальной помойки
эх таких помоек да каждый день бы
Там все настраивается, как и в первой части
В первой части нихрена не меняется. Ни в настройках игры, ни в сложности. Постоянные подсказки и скрипты тревоги.
Мощные мыслители подтянулись. Не казуалы.
Думал забулить, мол типа и че, просто быстрее загрузка, но тут довольно прикольно сделано. Плавненько.
Мгновенные. Просто быстрые понятие растяжимое.
Что там с разрешением и фэпэсами Сони?
Таки я не понял, за венома то дадут погонять?
лучшеб сюжет демонстрировал
а на пекарне денува будет тормозить загрузки((
Ну как бы Sony не ставит Denuvo в свои игры.