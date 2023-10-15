Опубликован релизный трейлер Marvel's Spider-Man 2 ©

После обсуждения возможностей PS5 и Marvel’s Spider-Man 2 в дизайне Ящера, Insomniac Games и Sony Interactive Entertainment представили релизный трейлер, который напоминает нам о скором выходе на рынок следующего, долгожданного эксклюзива Sony.

Людям-паукам Питеру Паркеру и Майлзу Моралесу предстоит окончательное испытание на прочность внутри и снаружи маски, сражаясь за спасение города, друг друга и тех, кого они любят, от чудовищного Венома и новой опасной угрозы симбиотов.

Исследуйте обширный Нью-Йорк Marvel, используя более быструю паутину и совершенно новые Web Wings, быстро переключаясь между Питером и Майлзом, чтобы испытать разные истории, новые эпические способности и высокотехнологичное снаряжение.

Используйте симбиотные способности Питера и взрывные биоэлектрические способности Майлза в битве против новых и знаковых суперзлодеев Marvel, включая оригинальный взгляд на Венома, наполненного симбиотами, безжалостного Крэйвена-Охотника, изменчивого Ящера и многих других.