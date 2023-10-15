Опубликован релизный трейлер Marvel's Spider-Man 2

После обсуждения возможностей PS5 и Marvel’s Spider-Man 2 в дизайне Ящера, Insomniac Games и Sony Interactive Entertainment представили релизный трейлер, который напоминает нам о скором выходе на рынок следующего, долгожданного эксклюзива Sony.
Людям-паукам Питеру Паркеру и Майлзу Моралесу предстоит окончательное испытание на прочность внутри и снаружи маски, сражаясь за спасение города, друг друга и тех, кого они любят, от чудовищного Венома и новой опасной угрозы симбиотов.
Исследуйте обширный Нью-Йорк Marvel, используя более быструю паутину и совершенно новые Web Wings, быстро переключаясь между Питером и Майлзом, чтобы испытать разные истории, новые эпические способности и высокотехнологичное снаряжение.
Используйте симбиотные способности Питера и взрывные биоэлектрические способности Майлза в битве против новых и знаковых суперзлодеев Marvel, включая оригинальный взгляд на Венома, наполненного симбиотами, безжалостного Крэйвена-Охотника, изменчивого Ящера и многих других.
Выглядит очень круто и атмосферно, я очень сильно жду эту игру и я успел ее предзаказать когда цены в Турции не поднялись, но местами веном выглядит мыльным, это лишь мои заморочки, на 49 секунде трейлера - посмотрите сами, что с графикой(очень мыльно) не осуждаю, мб так и должно быть, надеюсь мой комм не будут хейтить и ставить дизз(т.к я впервые пишу комм на этом сайте) для меня, мб для кого-то еще, эта игра года, т.к Insomniac Games сделали лучшую игру про паука, я вне себя от счастья, я весь на эмоциях, и хочу уже сейчас поиграть, но осталось каких то 5 дней, и я уверен, что эта игра будет самой лучшей
PS: Прошу не осуждать мой комм, мб где-то я был не прав, извините, я так же жду эту игру как и многие, всем хорошего дня, и еще, забудьте про игру на 5 дней, посмотрите сериалы какие нибудь, поиграйте в майн хехе, всем хорошего вечера❤
После подобных слов обычно на PG начинают дизить и хейтить. Не заморачивайся на минусы, в большинстве случаев это ни о чем не говорит.
Зрелищно. Insomniac просто как бешеные делают игры, но про качество не забывают.
=)
Это наверное будет лучшая часть этой серии игр.
Вот этот трейлер очень понравился!
Попозжа куплю дисочек )))
Надо было Филе рокстеди покупать ,и делать экзы про Бэтмена .Но как всегда все через одно место)
Даже не знаю... Дождаться релиза второй части на ПК или пройти на Ютюбе?
Первого я на Ютюбе прошел, о чем сейчас жалею, хотя тогда в 2018 даже и мысли не было, что его на ПК выпустят, а PS4 себе покупать я бы точно не стал. Потом уже после выхода на ПК я все-таки и сам прошел, но уже не то впечатление конечно.
С другой стороны, потом когда его все-таки выпустят тоже может интерес пропасть. Когда Моралес выходил на плойку, то мне прям хотелось в него поиграть, чисто из-за зимнего Нью-Йорка. А потом когда он все-таки на ПК вышел, то интерес и желание пропали. До сих пор и сам не играл и на ютюбе тоже не смотрел.
Хм...
Нельзя ли сменить регион действующего ака, который у меня со времен пс3 и купить эту игру в турецком пс сторе?
Хорошо что я не фанат ряженых покемонов.
написал коммент типа взрослый