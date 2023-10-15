на главную
об игре
Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
7.6 326 оценок

Опубликован релизный трейлер Marvel's Spider-Man 2

©
monk70
Новости

После обсуждения возможностей PS5 и Marvel’s Spider-Man 2 в дизайне Ящера, Insomniac Games и Sony Interactive Entertainment представили релизный трейлер, который напоминает нам о скором выходе на рынок следующего, долгожданного эксклюзива Sony.

Людям-паукам Питеру Паркеру и Майлзу Моралесу предстоит окончательное испытание на прочность внутри и снаружи маски, сражаясь за спасение города, друг друга и тех, кого они любят, от чудовищного Венома и новой опасной угрозы симбиотов.

Исследуйте обширный Нью-Йорк Marvel, используя более быструю паутину и совершенно новые Web Wings, быстро переключаясь между Питером и Майлзом, чтобы испытать разные истории, новые эпические способности и высокотехнологичное снаряжение.

Используйте симбиотные способности Питера и взрывные биоэлектрические способности Майлза в битве против новых и знаковых суперзлодеев Marvel, включая оригинальный взгляд на Венома, наполненного симбиотами, безжалостного Крэйвена-Охотника, изменчивого Ящера и многих других.

29
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
UnfamiliarAlder

Выглядит очень круто и атмосферно, я очень сильно жду эту игру и я успел ее предзаказать когда цены в Турции не поднялись, но местами веном выглядит мыльным, это лишь мои заморочки, на 49 секунде трейлера - посмотрите сами, что с графикой(очень мыльно) не осуждаю, мб так и должно быть, надеюсь мой комм не будут хейтить и ставить дизз(т.к я впервые пишу комм на этом сайте) для меня, мб для кого-то еще, эта игра года, т.к Insomniac Games сделали лучшую игру про паука, я вне себя от счастья, я весь на эмоциях, и хочу уже сейчас поиграть, но осталось каких то 5 дней, и я уверен, что эта игра будет самой лучшей
PS: Прошу не осуждать мой комм, мб где-то я был не прав, извините, я так же жду эту игру как и многие, всем хорошего дня, и еще, забудьте про игру на 5 дней, посмотрите сериалы какие нибудь, поиграйте в майн хехе, всем хорошего вечера❤

8
BLATNOY1
надеюсь мой комм не будут хейтить и ставить дизз

После подобных слов обычно на PG начинают дизить и хейтить. Не заморачивайся на минусы, в большинстве случаев это ни о чем не говорит.

3
mikcz

Зрелищно. Insomniac просто как бешеные делают игры, но про качество не забывают.

7
Atomicbarrel

=)

4
Real Slim Shady

Это наверное будет лучшая часть этой серии игр.

3
BLATNOY1

Вот этот трейлер очень понравился!

2
inkomniak

Попозжа куплю дисочек )))

0
VIGITAL ART

Надо было Филе рокстеди покупать ,и делать экзы про Бэтмена .Но как всегда все через одно место)

0
SR388

Даже не знаю... Дождаться релиза второй части на ПК или пройти на Ютюбе?

Первого я на Ютюбе прошел, о чем сейчас жалею, хотя тогда в 2018 даже и мысли не было, что его на ПК выпустят, а PS4 себе покупать я бы точно не стал. Потом уже после выхода на ПК я все-таки и сам прошел, но уже не то впечатление конечно.

С другой стороны, потом когда его все-таки выпустят тоже может интерес пропасть. Когда Моралес выходил на плойку, то мне прям хотелось в него поиграть, чисто из-за зимнего Нью-Йорка. А потом когда он все-таки на ПК вышел, то интерес и желание пропали. До сих пор и сам не играл и на ютюбе тоже не смотрел.

Хм...

0
hamshut

Нельзя ли сменить регион действующего ака, который у меня со времен пс3 и купить эту игру в турецком пс сторе?

0
NIGERША

Хорошо что я не фанат ряженых покемонов.

-3
ivan41kds

написал коммент типа взрослый

0