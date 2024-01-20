Показан геймплей за Венома из неофициальной ПК-версии Marvel's Spider-Man 2

Несколько дней назад мы сообщали вам о выходе неофициального ПК-порта Marvel's Spider-Man 2. А сегодня у нас появились новые геймплейные кадры из него, в которых мы впервые видим Венома.
Как видите, неофициальный ПК-порт Marvel's Spider-Man 2 вполне играбелен. Да, он не идеален, и есть некоторые недостающие текстуры. Можно даже несколько заиканий. Однако для неофициального порта на ПК он выглядит довольно солидно.
Но пока скачивать этот неофициальный порт для ПК не стоит. В конце концов, он не соответствует тому, что вы ожидаете от релиза на ПК и далеко от завершения. Да, вы можете играть и пройти всю игру. Однако в ней по-прежнему много глюков и ошибок. Насколько известно, команда разработчиков все еще работает над ней. Так что, теоретически, в будущем мы можем получить более отшлифованную версию.
К слову, Sony и Insomniac пока не анонсировали игру для ПК. Согласно утечке контракта между Sony и Marvel, мы знаем, что и Spider-Man 2, и Marvel's Venom выйдут на PC. Более того, в документах Insomniac есть намек на релиз в 2025 году. Так что это просто вопрос времени.
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Стандартные жители Нью-Йорка, когда мимо них проносится какая-то НЁХ.
может и не зря вырезали
ещё и освещение и цвета негатив.
Я щас такую гениальную штуку придумал, смотрите - мод, который сделает Венома вторым протагонистом заместо дизморалиса. Вообще, идеальный варик будет следующий - Веном заменяет нигу, пародия на МДжей заменяет глухонемую подругу ниги, а Фелиция заменяет пародию на МДжей. Итог - Питер с Фелицией, Гарри с пародией на Мджей(и пусть шо хочет с ней делает - хоть с моста кидает, хоть тентаклями пользует). Идеальный сиквел. А Фелицию с симбиотом можно сделать как в Паутине Теней. А битву с Питером нужно сделать от лица Питера, который накостыляет Веному, а потом снимет костюм сам. В итоге нет мерисью = нет повестки. Нет повестки = нет тупого сюжета. Нет творца тупого сюжета = нет творца. Я гений! Ахаахахахахаха
П.зы. надеюсь не найдется тех, кто не поймет отсылку? А то моя вера в человечество окончательно потухнет.
На скорую руку, для порта на ПК это очень хороший результат.
Но с таким фреймом, быстрей психанешь)
это не порт на ПК от пацанов . это слив билда уже готового . Просто как бы не для релиза .
как было с атомик хартом и тд .
какая блин скорая рука =)) лол