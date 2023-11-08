Последний патч 1.001.005 для Marvel's Spider-Man 2 повышает стабильность и устраняет множество проблем

Insomniac Games и Sony выпустили патч 1.001.005 для Spider-Man 2 для PlayStation 5, устраняющий более 17 неприятных проблем.
После патча, выпущенного на прошлой неделе, команда разработчиков выпустила еще одно обновление для своей последней игры. Этот патч не только включает в себя множество исправлений, но и еще больше повышает стабильность игры. Как уже говорилось, этот новый патч включает в себя множество исправлений обнаруженных проблем, в том числе исправление проблемы, из-за которой персонаж игрока мог покинуть миссию и войти в открытый мир, что приводило к повреждению сохранений. Кроме того, патч исправляет проблему, из-за которой Питер или Майлз могли потерять способность прыгать. Также включено исправление появления NPC друг на друге в лодках. Кроме того, Insomniac решили проблемк, из-за которой ЭмДжей могла быть убита с одного удара на более высоких настройках сложности. Прочтите полную информацию о патче по ссылке.
Marvel's Spider-Man 2 доступна по всему миру для PS5.
Прошел на ютубе, жду на ПК