Разработчики Marvel's Spider-Man 2 обещают показать необычное влияние симбиота на Питера Паркера ©

Премьера игровой демонстрации Marvel's Spider-Man 2 на PlayStation Showcase 2023 наглядно показала, что игрокам дадут возможность взять под свой контроль Человека-паука в знаковой костюме симбиота. Черный наряд не просто улучшает способности главного героя, но и влияет на характер персонажа, как это было в комиксах. Создатели игры, разработчики из студии Insomniac Games, обещают показать нам не совсем обычное влияние нового костюма на сущность Питера Паркера.

Представители Insomniac Games в социальных сетях отметили, что костюм симбиота для Питера Паркера будет играть намного большую роль в Marvel's Spider-Man 2, чем могли видеть фанаты раньше в комиксах и других фильмах. Эта версия героя будет отличаться не только функциональными возможностями, но и сможет по-настоящему раскрыть влияние паразита на характер. Игроки увидят не просто, как Паркер становится "злее" или "агрессивнее" с симбиотом, в проекте будет показаны разные стадии изменения характера персонажа - добавляют разработчики.

Фанаты уже строят довольно правдоподобные теории на этот счет. Согласно домыслам фанатам, в Marvel's Spider-Man 2 нам покажут настолько сильную зависимость Паркера от симбиота, что когда он от него все же избавится, герой будет вынужден усовершенствовать свой костюм. Паркер добавить в него новые устройства и возможности, чтобы компенсировать потерю способностей черного костюма.