Разработчики неофициальной ПК-версии Marvel's Spider-Man 2 работают над добавлением последнего патча с Новой игрой+

Разработчики неофициальной ПК-версии Marvel's Spider-Man 2 продолжают трудиться изо всех сил: они анонсировали детали предстоящего крупного обновления 1.3.0, в котором они планируют добавить последнее официальное обновление 1.002.000 из PS5-версии.
Некоторые пользователи в их Discord-канале сомневались, что это вообще невозможно, поскольку Новой игры+ и других изменений из нового патча не было в утекшем исходном коде проекта, но бразильские разработчики снова превзошли все ожидания - они уже рассказали про некоторые детали из предстоящего обновления, а так же поделились видео и скриншотами.
Добавление нового официального патча в ПК-версию открывает перед портом совершенно новые перспективы - это означает, что бразильские разработчики возможно смогут портировать и другие предстоящие обновления, такие как Beetle Infestation, Extreme Carnage и Spider-Verse Anomaly, о существовании которых стало известно благодаря утекшим документам Insomniac Games.
Список изменений 1.3.0 на текущий момент
- Готовая версия Новая игра+ с золотым дизайном пользовательского интерфейса;
- Совершенно новые костюмы HellFire Gala для Питера и Майлза;
- Обновленная версия паутинного костюма Сэма Рэйми;
- Улучшение шейдеров многих костюмов Питера и Майлза;
- Больше стилей для уже существующих в игре костюмов.
Полный список изменений разработчики опубликуют после выхода патча, ждать которого, скорее всего, осталось уже не так долго. Кроме того, игра получила дополнительную оптимизацию, поэтому разработчики опубликовали новые системные требования предстоящего патча:
Для сравнения, системные требования на момент релиза были такими:
Ниже представлены скриншоты и видео из патча 1.3.0. В видео демонстрируются золотой UI из НГ+ и новые стили симбиотических костюмов, которые были добавлены только в последнем официальном патче.
Ну тут одно из двух- они до сих пор тырят дампы, или у разрабов уже давно всё готово.
Ну и толку? Игра от этого до официального релиза в Steam не появится.
А зачем она тебе вообще в стиме нужна. На пиратской бухте есть где ей самое место и норм. Особенно после того как сони ясно дали понять что деньги от нас ей не нужны.
Кому нужна новая игра+ в этом всратом, неоптимизированном билде? Буду повторять каждый раз: играть в такое качество = себя не уважать.
Лучше бы качественные игры портировали
Они делают не как официальные разработчики у которых с новыми обновлениям и "оптимизацией" требования растут
Круто 👍