Судя по всему, на San Diego Comic-Con мы узнаем больше подробностей о роли Венома в Marvel's Spider-Man 2 ©

Insomniac Games в своем Твиттере сообщила подробности о панели Marvel's Spider-Man 2, которая состоится на San Diego Comic-Con 2023, начиная с даты, назначенной на 20 июля 2023 года.

Студия также сообщила, что панель будет называться "Симбиотические отношения" и в ней примут участие актеры из игры и разработчики из Insomniac Games.

Так же студия представила логотип Венома и новый постер для мероприятия.

Никаких дополнительных подробностей не было добавлено, но вполне вероятно, что будут представлены новости о долгожданном эксклюзиве для PS5 и, учитывая название панели и изображение в посте, особенно о роли Венома в истории с Питером Паркером и Майлзом Моралесом в главных ролях.

В связи с этим известно, что в видеоигре за этим злодеем будет стоять не Эдди Брок, как в комиксах, а другой персонаж, возможно, раскрытый во время Summer Game Fest 2023. Кто знает, может быть, его личность будет подтверждена прямо во время панели San Diego Comic-Con. Мы узнаем об этом через несколько дней.

Marvel's Spider-Man 2 будет доступна эксклюзивно для PS5 с 20 октября 2023 года.