В сети появились изображения главного меню Marvel's Spider-Man 2 ©

Ранее сегодня появилось изображение, на котором, как сообщается, изображен титульный экран игры Marvel's Spider-Man 2 для PlayStation 5. Изображение было загружено в Twitter на фоне новостей о распространении пресс-копий долгожданной игры, так что оно почти наверняка является подлинным.

Пользователь Germain Lussier опубликовал в Twitter качественный снимок титульного экрана игры Spider-Man 2, на котором изображен персонаж, смотрящий в резервуар, в котором, судя по всему, находится симбионт Веном. Вроде бы простая вещь, но она несет в себе большую информацию, предлагая ключевой момент в сюжете, который разворачивается перед игроками.

Затем появилось еще один снимок титульного экрана и на нем можно увидеть двух главных героев — Питера Паркера и Майлза Моралеса. Похоже, что для игры предусмотрено несколько вариантов титульных экранов и они будут меняться по ходу продвижения в игре.

Недавно стало известно, что эмбарго на обзоры Spider-Man 2 спадет 16 октября, а полная версия игры выйдет четырьмя днями позже, 20 октября.