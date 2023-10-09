Веном, костюм Росомахи и открытый мир в масштабной утечке Marvel's Spider-Man 2 ©

Утечки по самому ожидаемому супергеройскому экшену в этом году продолжаются. Буквально сегодня утром в сеть слили демонстрацию некоторых улиц Нью-Йорка в Marvel's Spider-Man 2, а уже сейчас нам предлагают подробности увидеть каждый аспект игры. Кто-то из геймеров раньше времени получил доступ к игре и теперь активно публикует интересные моменты из игры, а также делятся спойлерами.

Кажется, это самая масштабная утечка по Marvel's Spider-Man 2. Она содержит в себе внушительное количество скриншотов из релизной версии игры. На опубликованных кадрах можно увидеть уже знакомые улицы игрового города, несколько костюмов и многое другое.

Слитые изображения подтверждают, что одними из основных противников станут симбиоты. На представленных скриншотах можно увидеть, как герои сражаются с симбиотами и взаимодействуют с порталами. Также утечка впервые показывает столкновение с Веномом в Marvel's Spider-Man 2 и демонстрирует костюм Росомахи.

Релиз Marvel's Spider-Man 2 состоится 20 октября на PS5. Позднее проект имеет все шансы появиться на ПК, как это было с оригинальной игрой.