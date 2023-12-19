Хакеры слили первые геймплейные ролики и некоторые подробности Marvel's Wolverine

На прошлой неделе стало известно, что Insomniac Games была атакована программой-выкупом. Хакерская группировка угрожала слить все полученные файлы, если Sony не заплатит. Похоже, они не шутили, так как именно это и произошло: утечка билда Marvel's Wolverine и нескольких видеороликов, включая первые геймплейные кадры!
Прежде чем читать дальше, обратите внимание, что в этой статье будут содержаться возможные крупные спойлеры к предстоящей игре.
Одной из первых утечек стала пара видеороликов, демонстрирующих отдельные части игры. Первый - это короткие тестовые кадры небольшого фрагмента игры, датированного 2021 годом. Оба видео, если вы захотите, можно посмотреть ниже.. Второй ролик - это анимация из 2022 года, включающая в себя бои, нескольких персонажей Людей Икс, Росомаху в культовом желтом костюме и многое другое.
Очевидно, что это очень ранние кадры игры, и, как и утечка информации о Grand Theft Auto 6, они не должны указывать на то, какой будет финальная версия игры.
Другие утечки указывают на то, что основная кампания будет длиться примерно 15 часов и даже на концепт-арт игры с актерским составом, которые содержат огромное количество спойлеров.
Так же стал известен список локаций: Аляска, Авалон, Канада, Япония и Мадрипур
Теперь, когда все это стало известно, мы не уверены, что это означает для Insomniac Games, поскольку это может привести к задержке игры.
Конечно, существует большая вероятность того, что некоторые из просочившихся сведений относятся к ранней сборке или основаны на старой или устаревшей версии игры. Примите это во внимание прежде, чем что-либо еще.
Marvel's Wolverine была анонсирована для PS5, но дата ее выхода пока не называется.
Самое главное чтобы про кровь и расчлененку не забыли, иначе будет очень сухо и пресно играться
Так и будет, росомаха пойдет по пути человека паука и вряд ли кого то разрежет пополам, только если маникюр воткнёт свой
В видео есть момент, где киборгу руку отрезают. Скорее всего, у людей расчленёнки не будет, а у каких-нибудь роботов — да.
Ещё и ныть будет постоянно, а пол игры придется стелсить за какую нибудь бабу
Усё кина не будет, нужна перезагрузка!
Всё на движке паучка, логично, могли бы и за год сделать
Какая то параша на уровне suicide squad от rocksteady