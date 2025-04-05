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Marvel's Wolverine 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.6 205 оценок

Постоянные вопросы о Росомахе раздражают Insomniac Games. Разработчики дали комментарии

Simple Jack Simple Jack

Insomniac Games разрабатывает Marvel's Wolverine для PlayStation 5, и фанаты уже устали ждать новостей. Один особенно нетерпеливый геймер высказал своё недовольство в Twitter (X), что, мол, про Росомаху ничего не слышно, а команде плевать.

Insomniac ответила, что работают над игрой, и поделятся информацией, когда сами будут готовы, а не когда фанаты захотят. Разработчики подчеркнули, что им нужно время и разрешение от Sony, чтобы что-то показывать.

В общем, придётся запастись терпением. Известно, что игра точно выйдет на PS5, и, возможно, будет как-то улучшена на PS5 Pro. Insomniac намекнула, что более мощная консоль окажет влияние на будущие игры, включая Росомаху.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
GraF68ru

Ну так не надо было анонсировать, если показывать нечего.

14
Danny Lamb

Это был маркетинговый прогрев аудитории для повышения продаж PS5 в духе:
-- У нас вот такая большая линейка игр будет в ближайший год (не будет), поэтому бегите покупать консоль.

А в реальности, в 21 году разработка Wolverine ещё не началась (ну может там был какой-то предпродакшн) и у студии заказали CGI-сцену для показа на презентации Sony.

3
AndrewSolt Danny Lamb

Что-то на уровне тизера тес 6 получается))

3
Danny Lamb AndrewSolt

Конечно. Тизер-трейлер TES 6, вышедший уже в далёком 18 году, был сделан для инвесторов, но прогревали фанбазу. Сделали инфошум из воздуха и ушли делать Starfield.

1
luVol

Игра находится в производственном аду. Она выйти в 2024 должна была

1
jax baron Danny Lamb

да уже начали забывать - 1 чел и то вспомнил

0
Rorschach93

сто лет пилят, пока фанаты улучшают тот утекший билд, внедряя даже ртх

6
Человек-Анекдот

Какие они там нитакуси , вопросиками бедненьких завалили

3
Sunsh1ne98

К тому времени, как игра выйдет, PS5 уже уйдет на покой давно)) К 2030 году управятся.

2
mckad007

выйдет в 2028

1
jax baron

ни кто бы не спрашивал если не превращался в долгострой+ где экзы пс5 про? + отмены проэктов (это длс паука и не понятки со спинофом веном+ онлайн пауки) + полного трейлера росомахи нет как и даты релиза.

вот чё они хотят чтоб их не заматовали? сонька вообще не чего не делает это факт.

1
Just-a-your-King

Росомаха станет пади новинкой для пс6, кросгенной для уже старой пс5, но явно они не собираются теперь спешить. У нас реально вышло самое отстойное поколение консолей, где игры разрабатываются по 6 лет к ряду и просто не успевают к жизненому циклу.

0