Постоянные вопросы о Росомахе раздражают Insomniac Games. Разработчики дали комментарии

Insomniac Games разрабатывает Marvel's Wolverine для PlayStation 5, и фанаты уже устали ждать новостей. Один особенно нетерпеливый геймер высказал своё недовольство в Twitter (X), что, мол, про Росомаху ничего не слышно, а команде плевать.
Insomniac ответила, что работают над игрой, и поделятся информацией, когда сами будут готовы, а не когда фанаты захотят. Разработчики подчеркнули, что им нужно время и разрешение от Sony, чтобы что-то показывать.
В общем, придётся запастись терпением. Известно, что игра точно выйдет на PS5, и, возможно, будет как-то улучшена на PS5 Pro. Insomniac намекнула, что более мощная консоль окажет влияние на будущие игры, включая Росомаху.
Ну так не надо было анонсировать, если показывать нечего.
Это был маркетинговый прогрев аудитории для повышения продаж PS5 в духе:
-- У нас вот такая большая линейка игр будет в ближайший год (не будет), поэтому бегите покупать консоль.
А в реальности, в 21 году разработка Wolverine ещё не началась (ну может там был какой-то предпродакшн) и у студии заказали CGI-сцену для показа на презентации Sony.
Что-то на уровне тизера тес 6 получается))
Конечно. Тизер-трейлер TES 6, вышедший уже в далёком 18 году, был сделан для инвесторов, но прогревали фанбазу. Сделали инфошум из воздуха и ушли делать Starfield.
Игра находится в производственном аду. Она выйти в 2024 должна была
да уже начали забывать - 1 чел и то вспомнил
сто лет пилят, пока фанаты улучшают тот утекший билд, внедряя даже ртх
Какие они там нитакуси , вопросиками бедненьких завалили
К тому времени, как игра выйдет, PS5 уже уйдет на покой давно)) К 2030 году управятся.
выйдет в 2028
ни кто бы не спрашивал если не превращался в долгострой+ где экзы пс5 про? + отмены проэктов (это длс паука и не понятки со спинофом веном+ онлайн пауки) + полного трейлера росомахи нет как и даты релиза.
вот чё они хотят чтоб их не заматовали? сонька вообще не чего не делает это факт.
Росомаха станет пади новинкой для пс6, кросгенной для уже старой пс5, но явно они не собираются теперь спешить. У нас реально вышло самое отстойное поколение консолей, где игры разрабатываются по 6 лет к ряду и просто не успевают к жизненому циклу.