Постоянные вопросы о Росомахе раздражают Insomniac Games. Разработчики дали комментарии

Insomniac Games разрабатывает Marvel's Wolverine для PlayStation 5, и фанаты уже устали ждать новостей. Один особенно нетерпеливый геймер высказал своё недовольство в Twitter (X), что, мол, про Росомаху ничего не слышно, а команде плевать.

Insomniac ответила, что работают над игрой, и поделятся информацией, когда сами будут готовы, а не когда фанаты захотят. Разработчики подчеркнули, что им нужно время и разрешение от Sony, чтобы что-то показывать.

В общем, придётся запастись терпением. Известно, что игра точно выйдет на PS5, и, возможно, будет как-то улучшена на PS5 Pro. Insomniac намекнула, что более мощная консоль окажет влияние на будущие игры, включая Росомаху.