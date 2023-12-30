Слух: В Marvel's Wolverine может появиться кооперативная игра

Хакерская атака на Insomniac Games и последовавшая за ней утечка информации продолжают давать сведения о Marvel's Wolverine. Код, проанализированный пользователем VISCERAL, похоже, содержит ссылки на необходимость синхронизации двух клиентов, что имело бы смысл только в многопользовательской среде.
Учитывая сюжетную направленность игры, кооперативный режим кажется очевидным предположением, а не какой-то соревновательный режим 1v1.
Marvel's Wolverine попала в беспрецедентную утечку, в результате которой даже была опубликована ранняя сборка игры для PC. И действительно, очень ранняя, так как утечка дорожной карты Insomniac Games показала, что выход игры запланирован на осень 2026 года, а не 2025-го, как считалось ранее. Это связано с тем, что калифорнийский разработчик также работает над самостоятельной игрой про Венома, которая, вероятно, будет сопоставима по масштабам с Marvel's Spider-Man: Miles Morales.
Сложно сказать, с кем из персонажей Росомаха объединился бы в кооперативе. Это может быть Человек-паук, ведь именно он был главным героем этой вселенной, которую создает студия. Это может быть и другой мутант, поскольку из вышеупомянутого графика релизов мы узнали, что Insomniac планирует сделать трилогию игр про Людей Икс.
Утечки такого масштаба также обычно приводят к дальнейшим задержкам, хотя разработчик публично заявил, что производство проекта Marvel's Wolverine продолжается по плану.
Да как то всё равно, от ни чего хорошего просто не ждём))))
игра еще не вышла даже