Слух: В Marvel's Wolverine может появиться кооперативная игра

Хакерская атака на Insomniac Games и последовавшая за ней утечка информации продолжают давать сведения о Marvel's Wolverine. Код, проанализированный пользователем VISCERAL, похоже, содержит ссылки на необходимость синхронизации двух клиентов, что имело бы смысл только в многопользовательской среде.

Учитывая сюжетную направленность игры, кооперативный режим кажется очевидным предположением, а не какой-то соревновательный режим 1v1.

Marvel's Wolverine попала в беспрецедентную утечку, в результате которой даже была опубликована ранняя сборка игры для PC. И действительно, очень ранняя, так как утечка дорожной карты Insomniac Games показала, что выход игры запланирован на осень 2026 года, а не 2025-го, как считалось ранее. Это связано с тем, что калифорнийский разработчик также работает над самостоятельной игрой про Венома, которая, вероятно, будет сопоставима по масштабам с Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Сложно сказать, с кем из персонажей Росомаха объединился бы в кооперативе. Это может быть Человек-паук, ведь именно он был главным героем этой вселенной, которую создает студия. Это может быть и другой мутант, поскольку из вышеупомянутого графика релизов мы узнали, что Insomniac планирует сделать трилогию игр про Людей Икс.

Утечки такого масштаба также обычно приводят к дальнейшим задержкам, хотя разработчик публично заявил, что производство проекта Marvel's Wolverine продолжается по плану.