Внутренние прогнозы PlayStation указывают на возможную дату релиза Marvel's Wolverine

Marvel's Wolverine — один из самых важных релизов, которые PlayStation готовит к 2026 году. Ожидается, что Sony откроет следующий год игрой Saros, но игра от Insomniac Games запланирована на осень. Всё указывает на то, что она станет одним из главных хитов конца поколения PS5.

Insomniac Games официально подтвердила, что Marvel's Wolverine дебютирует осенью 2026 года, но мы всё ещё ждём точной даты релиза. Разработчики, однако, подчёркивают, что их не беспокоит выход GTA 6 (19 ноября 2026 года), поэтому всё указывает на то, что приключение Логана выйдет раньше, чтобы избежать прямого столкновения с гигантом Rockstar Games.

Согласно внутренним документам PlayStation, Sony ожидает, что продажи PS5 достигнут 100 миллионов устройств к 5 октября 2026 года. Это огромная цель, требующая адекватной поддержки со стороны крупных собственных релизов.

На практике это означает одно: Sony нужен крупный хит в сентябре или начале октября, чтобы подстегнуть продажи консолей и приблизиться к отметке в 100 миллионов. Marvel's Wolverine — идеальный вариант: франшиза, любимая геймерами и зрителями, и проект с потенциалом стать одним из самых обсуждаемых проектов года.

Текущие результаты PlayStation впечатляют: продано 84,2 миллиона PS5, но ожидается, что эти цифры вырастут. Эта статистика не включает все распродажи «Чёрной пятницы» и предстоящий сезон праздничных покупок, которые каждый год обеспечивают платформе значительный рост.

Всё указывает на то, что Sony действительно готовит грандиозный релиз к началу октября 2026 года. И, учитывая уже сделанные анонсы, Marvel's Wolverine кажется абсолютно идеальным кандидатом на эту дату.