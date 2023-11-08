Dark Horse анонсировала фигурку женской версии Шепард из Mass Effect 3

Dark Horse решила особо отметить "День N7", который является важным событием для всей франшизы Mass Effect. Пока многие поклонники любуются тизером новой игры, компания также предлагает обратить внимание на их первую статуэтку на основе этой культовой научно-фантастической серии. Коллекционеры смогут заполучить фигурку женской версии Шепард на основе Mass Effect 3.

Как отмечают в Dark Horse, статуэтка женской версии Шепард была создана при поддержке разработчиков из BioWare. Фигурка в масштабе 1 к 6 была вдохновлена обложкой Mass Effect 3, а также ключевыми концепт-артами игры. Она будет изготовлена из полирезины мастерами из студии Gentle Giant.

Всего собираются выпустить 1000 экземпляров в одном единственном варианте. Одна из таких 30-сантиметровых фигурок обойдется вам в 200 долларов, что еще можно считать скромной ценой за детализированную статуэтку.