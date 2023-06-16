Для Mass Effect Legendary Edition вышел мод от первого лица ©

Поклонники Mass Effect, сегодня для вас кое-что особенное. Моддер Aphar выпустил мод от первого лица для первой игры из коллекции Mass Effect Legendary Edition. Используя этот мод, вы можете пройти всю первую игру от первого лица. Этот мод поддерживает как бой, так и исследование.

Как отметил моддер, укрытие и видимость теперь являются важной частью геймплея, так как все боевые камеры были скорректированы под новый ракурс. Это включает в себя несколько уровней выглядывания и стрельбы из-за угла и функцию динамического наклона.

Кроме того, движение игры в режиме исследования было изменено, чтобы быть более отзывчивым. Скорость поворота при спринте также была увеличена, а FOV при спринте не изменился.

Единственным недостатком является то, что руки и пистолет Шепарда также не будут отображаться при виде от первого лица. Однако это небольшая цена за этот неофициальный режим от первого лица.

Скачать мод можно отсюда. Ниже вы также можете найти видео, демонстрирующее его в действии.