С новым годом приходят и новые обещания, особенно для фанатов культовой серии Max Payne. После долгих месяцев спекуляций и ожиданий, инсайдер выяснил, что Rockstar Games и Remedy Entertainment наконец-то прояснили временные рамки для долгожданного ремейка первых двух частей франшизы. Ожидается, что Max Payne 1&2 Remake увидит свет в 2027 году, а первый трейлер-анонс появится ближе к концу 2026 года.

С Новым годом! 2025 год был важным для Remedy и Rockstar. Теперь мы знаем, что наша игра выйдет в 2027 году, а трейлер-анонс появится в конце 2026 года. В 2026 году ремейк Max Payne 1&2 перейдет в стадию альфа- и бета-тестирования.

Ремейк Max Payne 1&2 разрабатывается на движке Northlight Engine, том же, что использовался в играх Control и Alan Wake 2, что обещает невероятное графическое качество и атмосферу.