С новым годом приходят и новые обещания, особенно для фанатов культовой серии Max Payne. После долгих месяцев спекуляций и ожиданий, инсайдер выяснил, что Rockstar Games и Remedy Entertainment наконец-то прояснили временные рамки для долгожданного ремейка первых двух частей франшизы. Ожидается, что Max Payne 1&2 Remake увидит свет в 2027 году, а первый трейлер-анонс появится ближе к концу 2026 года.
С Новым годом! 2025 год был важным для Remedy и Rockstar. Теперь мы знаем, что наша игра выйдет в 2027 году, а трейлер-анонс появится в конце 2026 года. В 2026 году ремейк Max Payne 1&2 перейдет в стадию альфа- и бета-тестирования.
Ремейк Max Payne 1&2 разрабатывается на движке Northlight Engine, том же, что использовался в играх Control и Alan Wake 2, что обещает невероятное графическое качество и атмосферу.
Это мы не ждём. Играйте в оригинальные игры, и не ждите васянские ремейки.
Играй в древний кал, а мы поиграем в васянские ремейки.
Чипсон, ремейк могут испоганить. ну нуно свято во все верить
Оригинал до сих пор МЕГА крут. Особенна первая часть В реймейке они могут просрать очень много элементов. Ремастер им бы обошёлся намного дешевле и быстрее. При этом без рисков потери оригинальной концепции.
Например ремейк первой мафии мне вообще не понравился. Оригинал намного лучше. Многих персонажей прям сильно изменили. Надеюсь что тут так не будет.
Как я и предполагал, в крайнем случае должна выйти в 2028. Очень жду !
Когда ждать 2 года
Если в сотрудничестве с Rockstar, то лучшие фишки их наработок из Max Payne 3, ну а остальное за Remedy. Тогда будет супер.
но долго ( может еще осенью 27
осенью выйдет 27 года симпсоны в Кино 2
Это мы ждём, интересно увидеть, что там фины навояли:)
Очень долго ждать =/
Ничего не попишешь
Прекрасно! Будем ждать!
Вечные ждуны. Сначала ждёте выход, потом патчи, потом dlc и т.д.
Интересно ремейки повторят полностью оригиналы. Я не про сюжет а, про отличительную черту проектов Ремеди. Я имею в виду наличие самых последних технологий. Но хотелось, конечно, чтобы не было того, что эти технологии по началу онли. А спустя время ну мы пошутили, игра может и без них. Пример AVX2 и меш-шейдеры.
Можно будет на руле пройти.