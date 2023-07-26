Сэм Лейк высоко оценил модификацию с его внешностью для Max Payne 3

На днях Max Payne исполнилось 22 года. Несмотря на то, что в серии не появлялось новых игр в течение многих лет, Remedy Entertainment уже работает над ремейками первых двух частей.
В день рождения легендарного шутера, энтузиаст под ником alexsavvy выпустил для Max Payne 3 модификацию, заменяющую стандартную модель протагониста, в исполнении Джеймса МакКэффри, на классическую созданную по образцу сценариста игры Сэма Лейка.
В общей сложности мод заменяет 98 моделей и 66 текстур. И да, моддер адаптировал каждую смену прически к голове Сэма Лейка, что позволяет игрокам увидеть, как Макс/Сэм бреет голову в реальном времени.
Модификацию оценил и сам разработчик:
Это очень впечатляющая работа.
С 6мин. Дабы не спойлерить сюжет тем, кто до сих пор не поиграл :)
Прикольно, действительно.
Мне понравился мод, но нужно было сделать его не прям таким худым. Но в самой игре он прям подходит, как пропитый, постаревший наркоман в депрессии и докучи с кризисом среднего возраста
Вау, ремейки первых двух частей! Жду не дождусь!
Не пропорционально выглядит. Как торчь мефедроновый.
Ну, как по мне, оригинальный скин лысого качка лучше смотрится и более подходит для зрелого брутального мужика, а это дрыщ какой-то. Вообще мимо кассы...
Ну его внешка к 3 части идеально подходит. Вылитый Алкота разбитый жизнью. Прямиком из падика РФ.