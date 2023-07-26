Сэм Лейк высоко оценил модификацию с его внешностью для Max Payne 3 ©

На днях Max Payne исполнилось 22 года. Несмотря на то, что в серии не появлялось новых игр в течение многих лет, Remedy Entertainment уже работает над ремейками первых двух частей.

В день рождения легендарного шутера, энтузиаст под ником alexsavvy выпустил для Max Payne 3 модификацию, заменяющую стандартную модель протагониста, в исполнении Джеймса МакКэффри, на классическую созданную по образцу сценариста игры Сэма Лейка.

В общей сложности мод заменяет 98 моделей и 66 текстур. И да, моддер адаптировал каждую смену прически к голове Сэма Лейка, что позволяет игрокам увидеть, как Макс/Сэм бреет голову в реальном времени.

Модификацию оценил и сам разработчик:

Это очень впечатляющая работа.