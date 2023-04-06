Medieval Dynasty посетит консоли предыдущего поколения в конце апреля ©

Студия разработки Render Cube и издатель Toplitz Productions сообщили, что Medieval Dynasty выйдет 20 апреля на консолях предыдущего поколения. Успешное сочетание выживания, ролевых игр, симулятора жизни и градостроительства в огромном открытом мире в настоящее время доступно на ПК и консолях Xbox Series X|S и PlayStation 5.

Специально адаптированная версия Medieval Dynasty максимально использует аппаратное обеспечение, включая все ранее доступные обновления и контент. Начиная с интуитивно понятной системы строительства, впечатляющего открытого мира, ожидающего исследования, и обширного контента, включая последнее крупное обновление «наследника», вы получаете тот же масштаб и реиграбельность на консолях предыдущего поколения, которые характеризуют ранее выпущенные версии для ПК, а также консолей текущего поколения.

В настоящее время Render Cube также работает над совместным многопользовательским режимом, который запланирован на конец этого года на ПК и консолях текущего поколения, а также представляет новое обновление, которое теперь доступно в Steam и в магазинах консолей и включает, среди прочего, вещи, столь востребованный фоторежим в игре. Так что пришло время для фотографов получить свои оценки, настроиться и идти - получить обновление и запечатлеть самые красивые воспоминания в средневековой династии на вечность.