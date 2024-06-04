Продажи Medieval Dynasty превысили 2 миллиона копий

Ролевая игра с открытым миром, действие которой разворачивается в живописной средневековой Европе. Игрок оказывается в роли обычного крестьянина, которому предстоит пройти путь от безымянного бродяги до главы целого поселения.

На старте в вашем распоряжении лишь скудные припасы и инструменты. Придётся добывать ресурсы, охотясь на диких животных, рубя лес и добывая камень в пещерах. Постепенно можно обзавестись собственным жилищем, развить фермерские навыки и обеспечить себя едой.

Со временем ваше поселение будет расти, и можно будет строить новые здания, меняя облик деревни до неузнаваемости. Также нужно позаботиться о продолжении рода, найдя спутницу жизни и подарив ей детей. Так появится ваша династия, судьбу которой вы будете определять самостоятельно.

Разнообразные задачи, десятки видов ремёсел и профессий, смена времён года создают огромный простор для длительной игры. При этом можно не только полагаться на себя, но и кооперироваться с друзьями, чтобы вместе заняться строительством процветающего поселения.