Продажи Medieval Dynasty превысили 2 миллиона копий

Компания Render Cube сообщила, что в конце апреля было продано 2 миллиона копий игры Medieval Dynasty. Рост продаж стал результатом декабрьской премьеры кооперативного режима, а также многочисленных рекламных кампаний.
«Еще один удивительный рубеж позади. Мы гордимся тем, что наша игра — настоящий лонгселлер и может привлечь новых игроков. Согласно информации издателя и отчетам с платформ дистрибуции, общий объем продаж Medieval Dynasty в конце апреля 2024 года превысил 2 миллиона копий. Это связано с успешным запуском кооперативного режима, а также с постоянно укрепляющимися позициями игры в акциях и маркетинговых кампаниях», — цитируется в пресс-релизе президент Дамиан Шимански.
новые обновы собираются пилить?