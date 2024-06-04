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Medieval Dynasty 17.09.2020
Экшен, Симулятор, Выживание, Инди, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.3 809 оценок

Продажи Medieval Dynasty превысили 2 миллиона копий

monk70
Новости

Компания Render Cube сообщила, что в конце апреля было продано 2 миллиона копий игры Medieval Dynasty. Рост продаж стал результатом декабрьской премьеры кооперативного режима, а также многочисленных рекламных кампаний.

«Еще один удивительный рубеж позади. Мы гордимся тем, что наша игра — настоящий лонгселлер и может привлечь новых игроков. Согласно информации издателя и отчетам с платформ дистрибуции, общий объем продаж Medieval Dynasty в конце апреля 2024 года превысил 2 миллиона копий. Это связано с успешным запуском кооперативного режима, а также с постоянно укрепляющимися позициями игры в акциях и маркетинговых кампаниях», — цитируется в пресс-релизе президент Дамиан Шимански.
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Комментарии: 1
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Stalker608

новые обновы собираются пилить?

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