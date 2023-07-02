Behaviour Interactive "довольна" приемом Meet Your Maker и "лучшее еще впереди" ©

Хотя Behaviour Interactive в основном известна своей хитовой многопользовательской игрой Dead by Daylight, в этом году студия выпустила совершенно новую игру под названием Meet Your Maker и креативный директор Эш Паннелл сказал, что они "довольны" положительным приемом.

Последние несколько месяцев были для нас полны ключевых уроков. Хотя мы довольны положительным приемом Meet Your Maker, мы действительно чувствуем, что лучшее еще впереди. У этой игры так много возможностей, и нам не терпится превратить эту игру, основанную на сообществе, в нечто особенное.



Как мы уже рассказывали в нашем последнем обновлении Sector 1: Dreadshore, у нас есть захватывающие планы по расширению содержания игры, внедрению новых возможностей или способов игры и привлечению более широкой аудитории. У Meet Your Maker еще есть значительные возможности для развития, и отзывы сообщества помогут игре развиваться в нужном направлении.