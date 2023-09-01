Состоялся релиз платформера Mega Man X DiVE Offline ©

Компания Capcom опубликовала релизный трейлер игры Mega Man X DiVE Offline, которая уже доступна для ПК через Steam и мобильных устройств на iOS и Android.

Игроки могут управлять несколькими персонажами франшизы Mega Man, включая любимых фанатами. В игре представлено более 900 этапов и различные возможности кастомизации персонажей. По сути, игра представляет собой измененную версию предыдущей версии онлайн-игры.

Элементарные металлы будут выдаваться игрокам в качестве награды за завершение этапа. Дополнительные предметы, персонажи и фрагменты оружия также будут доступны в качестве награды за прохождение этапов или для обмена во внутриигровом магазине.

В игру включены сезонные события, в которые можно играть когда угодно, независимо от времени года.

Создан новый режим для прослушивания BGM игры и голосовых роликов персонажей.

Чтобы компенсировать удаление PvP, некоторые навыки были скорректированы и доработаны для PvE.

Сюжет игры разворачивается в месте, известном как Deep Log, где хранится информация и воспоминания игроков. Однако происходит нечто, что портит программу, и игроку предстоит войти в нее и очистить. Игровой процесс представляет собой двухмерный экшен-платформер, созданный на модифицированном движке серии Mega Man Maverick Hunter X.