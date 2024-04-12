Вышел трейлер Memoriapolis - градостроительной игры в духе Civilization

Студия 5PM анонсировала градостроительный симулятор Memoriapolis. В нем игрокам предстоит основать город и развивать его на протяжении 2500 лет — от античности до эпохи Просвещения.

Начать придется с маленького лагеря, который постоянно сталкивается с угрозами — катаклизмами, бунтами, чумой, недоброжелательными соседями и другими проблемами. Далее поселение переживет четыре эпохи: Античность, Средневековье, Ренессанс и Просвещение. Каждая эра принесет с собой новые испытания и игровые механики, которые повлияют на развитие города.

Планировать застройку нужно с учетом потребностей жителей, особенностей местности и направлением развития. Например, не придется самостоятельно прокладывать дороги — горожане будут протаптывать их сами.

На поздних этапах игры геймплей Memoriapolis переходит от строительства к управлению экономикой и политикой. Обещают множество разнообразных решений, которые определят судьбу подданных.

У Memoriapolis пока нет точной даты выхода.