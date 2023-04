Разработчики стратегии Men of War II рассказали про карты, режимы и многое другое майского открытого бета-тестирования ©

Fulqrum Publishing и Best Way сегодня сообщили дополнительные подробности о множестве многопользовательского контента, доступного в грядущей открытой бета-версии Men of War II, включая совершенно новые режимы и невиданные ранее карты — все будут доступен в Steam с 11 по 15 мая.

Игроки могут рассчитывать на большое количество контента в предстоящей бета-версии, включая новый режим PvP и PvE, новые карты и миссии для одиночной игры, в дополнение ко всему контенту, доступному ранее в мартовском многопользовательском техническом тесте.

«Общевойсковой бой» — это совершенно новый боевой режим PvP, который поддерживает до шести игроков (3 на 3), в котором они не ограничены в выборе юнитов специализированными батальонами, а вместо этого могут настраивать свой полк из всех юнитов выбранной нации. В этом режиме максимальное количество командных очков увеличивается с 30 до 50, что позволяет игрокам одновременно контролировать больше юнитов на поле боя. В «Общевойсковой бое» можно будет играть в соревновательном режиме «Линия фронта» с помощью подбора игроков или в «Линии фронта», «Зоны нападения» и «Бой» через лобби.

Также в бета-версии дебютирует «Оборонительный рубеж», новый динамичный PvE-режим, в котором игроки должны защищать три зоны от противников ИИ, которые пытаются захватить их, расталкивая вокруг себя линию фронта. Победные очки начисляются за время, потраченное на контроль над каждой зоной.

В открытом бета-тестировании также появятся две новые карты: «Аэродром» и «Карпаты». В игре «Аэродром» игроки сражаются в песчаных дюнах Северной Африки в битве за контроль над стратегически важным аэропортом. В Карпатах игроки посещают спокойные, покрытые лесом склоны холмов и идиллические деревни ушедшей эпохи, а война приносит руины и разрушения в пышную сельскую местность.

На обеих картах можно играть как в режиме «Линия фронта», так и в режиме «Бой» (стандартный или общевойсковой), а «Карпаты» также можно играть в новом режиме «Линия обороны PvE».

Кроме того, будет доступен весь контент из предыдущего многопользовательского технического теста, включая режимы «Линия фронта», «Бой», «Зоны нападения» и «Вмешательство» в PvP, каждый из которых поддерживает матчи до 5 на 5. Линия фронта доступна через систему подбора игроков, а доступ ко всем режимам можно получить через лобби. Также вернутся карты «Река Боровая», «Зимний марш», «Базервиль», «Побережье» и «Фармленд».

В дополнение к многопользовательским матчам игроки могут выполнить три одиночных миссии во время бета-тестирования — «Битва при Куассоне», «На пути к свободе» и «Засада» — во все из которых также можно играть в кооперативе.

Men of War II будет доступна для ПК в Steam, Epic Games Store и других цифровых магазинах в 2023 году.